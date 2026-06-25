Jurgen Klopp, Messi ve Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası performansına hayran kaldığını belirtti

Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'nın gidişatını yakından takip ettiğini açıkladı. Deneyimli teknik adam, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsane isimlerin yaşlarına rağmen hala yüksek seviyede performans sergilemelerine hayran kaldığını gizlemedi. Klopp'a göre, bu iki efsane turnuvanın ana kahramanları olmaya devam ediyor. Goal.com'un haberine göre.

Sky Sports'a verdiği röportajda Klopp, özellikle Cristiano Ronaldo'nun eleştirilere verdiği yanıtı takdir etti. Portekizli yıldız, turnuvanın başındaki formsuz oyununun ardından kendini toparlamayı başardı. Klopp, 41 yaşındaki forvetin Özbekistan milli takımına karşı oynanan ve 5-0'lık galibiyetle sonuçlanan maçta attığı iki gole yüksek puan verdi. Bu sonuçla Ronaldo, ülkesinin Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

"Sıradan bir izleyici olarak bu beni çok etkiliyor, çünkü onlar son on on beş yılın en büyük oyuncuları. Cristiano Ronaldo ilk maçtan sonra sert eleştirilere maruz kalmıştı, ben bile buna dikkat ettim. Ancak 41 yaşında böyle tutkulu ve canlı bir oyunla geri dönmek akıl almaz bir durum. Hala başarısızlıkların etkisinde kalması ve buna tepki vermesi takdire şayan", diyor Jurgen Klopp.

Messi'nin taktiksel dehası hakkında

Klopp ayrıca, Lionel Messi'nin Avusturya'ya karşı oynadığı maçı (2-0) canlı izlediğini ve Arjantinli futbolcunun sahadaki hareketlerinin kendine has olduğunu vurguladı. Sözlerine göre, Messi'nin sahada az koşması bir tembellik değil, aksine üst düzey bir taktiksel netliğin ve sahayı "taramasının" bir sonucudur.

"İnsanlar onun sadece yürüdüğünü düşünüyor, ben ise sahayı analiz ettiğini söylüyorum. Top başka bir yerde olduğunda bile onu izledim. Mesafeleri ölçüyor, nerede durması gerektiğini, ne zaman sağ kanada veya merkeze geçeceğini tam olarak biliyor. Avusturya maçında ilk golü ustalığıyla, ikincisini ise istediği için attı. Eğer penaltıyı gole çevirseydi, iki maçta altı gol atmış olacaktı", diye ekledi Alman teknik adam.

Klopp, bu büyük jenerasyonun temsilcilerinin oyunundan keyif alma fırsatının tarihi bir olay olduğunu düşünüyor. Hatta eski öğrencisi Alexis Mac Allister ile karşılaştığını ancak Lionel Messi ile yüz yüze gelmenin 59 yaşındaki deneyimli teknik adam için bile çok heyecan verici bir an olduğunu itiraf etti.

2026 Dünya Kupası kapsamındaki bu olaylar, Messi ve Ronaldo'nun hala dünya futbolunun elitleri arasında yer aldığını gösteriyor. Klopp'un itirafları ise bu futbolcuların sadece fiziksel durumlarının değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılıklarının ve taktiksel bilgilerinin hala zirvede olduğunu doğruluyor.