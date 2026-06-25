Dünyada yeni bir manyetik fırtına gözlemleniyor: G1 seviyesinde aktivite kaydedildi

Dünya gezegeni yeni bir jeomanyetik dalgalanma aşamasına girdi. Uzmanların belirttiğine göre, gece başlayan manyetik fırtına sabah saatlerinde zirve noktasına ulaşarak G1 seviyesinde bir değer kaydetti. Bu olay insan sağlığı ve teknolojik sistemler üzerinde önemli bir etki yaratmasa da, meteo-hassas kişiler için bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, söz konusu jeomanyetik hareketliliğin temel nedeni, Güneş'teki koronal deliklerin etkisiyle güneş rüzgarı hızının artmasıdır. Gözlem kameraları ve özel cihazlarla alınan görüntülerde bu koronal yapı net bir şekilde görülmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki, son zamanlarda Güneş'te bu tür standart dışı deliklerin ortaya çıkması sık rastlanan bir olay haline geldi.

Tahminler, fırtınanın şu an itibarıyla zirve noktasına ulaştığını ve önümüzdeki saatlerde daha fazla güçlenmesinin beklenmediğini gösteriyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, durum yakında stabilize olacak ve jeomanyetik alan normal durumuna dönecek. G1 seviyesi, beşli ölçekteki en düşük gösterge olarak kabul edilir ve genellikle enerji sistemlerinde veya iletişim araçlarında ciddi arızalara yol açmaz.

Güneş aktivitesi ve Haziran ayı özeti

Bu yılın Haziran ayının jeomanyetik açıdan nispeten sakin geçtiği söylenebilir. Ay başından bu yana Dünya'da toplam dört gün boyunca manyetik fırtınalar kaydedildi. Bu göstergenin, Güneş aktivitesinin geçmiş dönemlerdeki, özellikle 21. yüzyılın başındaki yüksek döngüleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu belirlendi.

Uzmanlar bu süreci doğal döngünün bir parçası olarak değerlendiriyor. Mevcut dalgalanmalar güçlü olmasa da, doktorlar kronik hastalığı olan hastaların, özellikle kan basıncı ve kardiyovasküler sistem sorunları yaşayan kişilerin önlem almalarını tavsiye ediyor. Böyle günlerde daha fazla su içmek ve fiziksel zorlanmalardan kaçınmak yerinde olacaktır.

Modern teknoloji çağında, bu tür doğal olaylar uyduların ve GPS sistemlerinin çalışmasını da küçük ölçüde etkileyebilir. Ancak, G1 seviyesindeki fırtınalar genellikle sadece yüksek enlemlerde kısa süreli kutup ışıklarının (aurora) görülmesiyle sınırlı kalır. Özbekistan gibi bölgelerde ise bu süreç neredeyse fark edilmez.

Sonuç olarak, Güneş'teki aktivitenin yeni zirvesi beklenen model doğrultusunda gelişti. Önümüzdeki günlerde yeni ve güçlü fırtınalar beklenmiyor, bu da halk ve teknik servisler için bir rahatlama kaynağı oluyor.