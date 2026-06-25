Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Katlanabilir Akıllı Telefon Ekranlarında Devrim Bekleniyor

·58·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Katlanabilir Akıllı Telefon Ekranlarında Devrim Bekleniyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki liderliğini pekiştirmek amacıyla sıradaki büyük adımını atmaya hazırlanıyor. Ağlarda yayılan son bilgilere göre şirket, yakında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinde görüntü netliğini yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu da kullanıcılar için görsel deneyimin önemli ölçüde iyileştirilmesini sağlayacak. Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy Z Fold 8 Ultra akıllı telefonu, mevcut Galaxy Z Fold 7 modeline kıyasla «önemli ölçüde daha yüksek çözünürlüğe sahip» bir ekranla donatılacak. Bu değişikliğin yalnızca dış ekrana mı, iç katlanabilir panele mi yoksa her iki ekrana mı ait olduğu konusunda henüz kesin bilgiler açıklanmadı. Ancak uzmanlar, her iki panelde de ppi (piksel yoğunluğu) değerinin artacağını tahmin ediyor.

Görüntü Netliğinde Yeni Standartlar

Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Galaxy Z Fold 7 modelinin dış ekranı 422 ppi, iç katlanabilir ekranı ise 368 ppi yoğunluğa sahip. Bu değerler halihazırda yüksek kaliteli bir görüntü sunuyor. Buna rağmen Samsung mühendisleri, Ultra versiyonu ile katlanabilir cihazlar arasında en net görüntüyü veren akıllı telefonu yaratmayı hedefliyor gibi görünüyor. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, bu tür bir teknolojik güncelleme özellikle içerik üreticileri ve mobil oyun tutkunları için büyük önem taşıyor.

Ayrıca, sadece Ultra versiyonun değil, standart Galaxy Z Fold 8 modelinin de kendi kategorisindeki en yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekranlarla donatılacağı söyleniyor. Bu, Samsung'un katlanabilir cihazlar segmentinde rakiplerini, özellikle de Çinli markaları geride bırakma stratejisinin bir parçasıdır. Fold serisinin prestijli cihazlar arasında yer aldığı göz önüne alındığında, yeni modele olan ilginin yüksek olması doğaldır.

Tanıtım Tarihi ve Beklenen Modeller

Yeni nesil cihazların resmi tanıtımı için çok beklemek gerekmeyecek. Bilgilere göre Samsung, yeni katlanabilir serisini bu yılın 22 Temmuz'unda Londra'da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtacak. Söz konusu etkinlikte şu modellerin tanıtılması bekleniyor:

  • Galaxy Z Fold 8 — standart iş odaklı amiral gemisi;
  • Galaxy Z Fold 8 Ultra — maksimum teknik özelliklere sahip premium model;
  • Galaxy Z Flip 8 — kompakt ve modern «kapaklı telefon».
Şunu da belirtmek gerekir ki, bu haberleri paylaşan Ice Universe, isabetli tahminleriyle tanınmaktadır. Daha önce iPhone X'teki «çentik», iPhone 14 tasarımı ve Samsung'un 200 megapiksel sensörleri hakkında ilk haberleri veren kişiydi. Samsung'un araştırma ve geliştirme departmanındaki kaynakları, bu bilgilerin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Özetle, Galaxy Z Fold 8 Ultra sadece katlanma özelliğiyle değil, aynı zamanda ekran kalitesiyle de akıllı telefon pazarında yeni standartlar belirleyebilir. Eğer görüntü netliğindeki beklenen değişiklikler gerçekleşirse, bu Samsung için katlanabilir cihazların evriminde yeni bir zafer olacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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