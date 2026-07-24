Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışmaya başladı. Cihazların resmi tanıtımına hâlâ oldukça uzun bir süre olmasına rağmen, içeriden bilgi sızdıranlar Galaxy S27 serisi hakkında ilginç bilgileri paylaşmaya başladı. Yeni nesil bu akıllı telefonlar, şirket içinde özel bir öneme sahip bir proje olarak görülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Almanya'nın saygın yayını WinFuture'ın haberine göre, Samsung mühendisleri Galaxy S27 projesini «Next Miracle» veya «New Miracle» (Yeni Mucize) olarak adlandırdılar. Bu isim, şirketin gelecekteki amiral gemilerinden beklentisinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Belgelerde cihazlar NM1, NM2, NM3 ve NM4 indeksleri altında kaydedilmiş olup, bu seride beklenmedik bir değişiklik olacağı anlamına geliyor.

Dört Model ve Yeni Pro Versiyonu

Elde edilen bilgilere göre Samsung, geleneksel üç model (temel, Plus ve Ultra) yerine artık dört amiral gemisi tanıtabilir. Listede Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ve Galaxy S27 Ultra'nın yanı sıra Galaxy S27 Pro modeli de yer aldı. Bu strateji, şirketin premium segmentteki seçenek yelpazesini genişletme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Serinin en üst basamağında yer alacak olan Galaxy S27 Ultra modeli dört kameralı sistemi koruyacak. Tahminlere göre, telefoto lenslerinden biri 50 megapiksel sensör ve 5x optik yakınlaştırma (zoom) yeteneğine sahip olacak. Ayrıca ultra geniş açılı kamera için yeni 50 megapiksel Sony IMX855 sensörü seçildi.

Kamera Yeteneklerinde Devrim

Yeni Galaxy S27 Pro modelinin de teknik açıdan oldukça güçlü olması bekleniyor. Ona da Sony IMX855 sensörü ve 50 megapiksel telefoto lens yerleştirileceği söyleniyor. En ilginç yeniliklerden biri ise bu akıllı telefonların ön kamerasıyla ilgili. Bilgilere göre üst modeller, Samsung tarafından geliştirilen ve otomatik odaklama özelliğine sahip 16 megapiksellik ön kamera ile donatılacak.

Ayrıca Galaxy S27 Pro modelinin ön kamerasında optik görüntü sabitleyici (OIS) yer alabilir. Bu özellik, selfie ve görüntülü görüşme kalitesini yeni bir seviyeye taşıyacak. Temel Galaxy S27 ve S27 Plus modellerinin ise şu güncellemelere sahip olması bekleniyor:

50 megapiksel ana sensör (OIS ile);

12 megapiksel ultra geniş açılı kamera;

Yeni nesil telefoto lens (özellikleri şimdilik gizli tutuluyor).

Özbekistan pazarında Samsung amiral gemileri her zaman yüksek talep görmüştür. Galaxy S27 serisinin «Yeni Mucize» olarak tanımlanması, özellikle kamera sistemindeki ciddi değişiklikler, yerel mobilografi meraklıları için önemli bir haberdir. Şimdilik bu bilgiler resmi olarak doğrulanmamış olsa da, Samsung'un amiral gemisi serisini kökten yenilemeye hazırlandığı açıktır.