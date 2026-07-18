Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı

Tesla şirketi, küçük çocuklar için tasarlanmış Balance Bike for Kids adlı yeni bir denge bisikleti tanıttı. Yeni ürün, şirketin Tesla Shop çevrimiçi mağazasında satışa sunuldu. Bu gelişme Habr tarafından bildirildi.

Denge bisikleti, pedal ve zincir sistemi olmayan, çocuğun ayaklarıyla yerden güç alarak hareket ettiği bir bisiklet türüdür. Uzmanlar, bu tür araçların çocuklarda dengeyi sağlama ve hareket kontrolü becerilerini geliştirdiğini, böylece ileride normal bisiklete geçişi kolaylaştırdığını belirtiyor.

Tesla'nın yeni modeli, hafif magnezyum alaşımlı bir kadro, beş kademeli ayarlanabilir sele, yan tarafında Tesla yazısı ve ön kısmında ikonik “T” logosu ile donatılmıştır.

Şirketin verilerine göre, denge bisikleti 2 ile 5 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır. Kullanım için çocuğun bacak boyunun en az 35 santimetre, ağırlığının ise 35 kilogramı geçmemesi tavsiye edilmektedir. Bisikletin montajı için gerekli tüm aletler kutu içeriğine dahildir.

Yeni Balance Bike for Kids modeli 225 ABD doları fiyatla satışa sunulmuştur.