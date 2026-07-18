Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı

·2·Teknoloji
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı

Tesla şirketi, küçük çocuklar için tasarlanmış Balance Bike for Kids adlı yeni bir denge bisikleti tanıttı. Yeni ürün, şirketin Tesla Shop çevrimiçi mağazasında satışa sunuldu. Bu gelişme Habr tarafından bildirildi.

Denge bisikleti, pedal ve zincir sistemi olmayan, çocuğun ayaklarıyla yerden güç alarak hareket ettiği bir bisiklet türüdür. Uzmanlar, bu tür araçların çocuklarda dengeyi sağlama ve hareket kontrolü becerilerini geliştirdiğini, böylece ileride normal bisiklete geçişi kolaylaştırdığını belirtiyor.

Tesla'nın yeni modeli, hafif magnezyum alaşımlı bir kadro, beş kademeli ayarlanabilir sele, yan tarafında Tesla yazısı ve ön kısmında ikonik “T” logosu ile donatılmıştır.

Şirketin verilerine göre, denge bisikleti 2 ile 5 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır. Kullanım için çocuğun bacak boyunun en az 35 santimetre, ağırlığının ise 35 kilogramı geçmemesi tavsiye edilmektedir. Bisikletin montajı için gerekli tüm aletler kutu içeriğine dahildir.

Yeni Balance Bike for Kids modeli 225 ABD doları fiyatla satışa sunulmuştur.

TeslaBalance BikeÇocuk BisikletiTeknolojiUlaşım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD elektrikli araç pazarında durgunluk: Honda ve Sony projeleri durdurulduABD elektrikli araç pazarında durgunluk: Honda ve Sony projeleri durdurulduBugün, 21:55ABD'de devlet memurlarının iş telefonlarında TikTok kullanmasına izin verildiABD'de devlet memurlarının iş telefonlarında TikTok kullanmasına izin verildiBugün, 21:00Hubble ve James Webb uzayda en uzun yörüngeye sahip kara deliği keşfettiHubble ve James Webb uzayda en uzun yörüngeye sahip kara deliği keşfettiBugün, 20:55Hindistan'da özel sektör uzaya açıldı: Vikram-1 roketi ilk uçuşunu gerçekleştirdiHindistan'da özel sektör uzaya açıldı: Vikram-1 roketi ilk uçuşunu gerçekleştirdiBugün, 20:24SpaceX Starship uçuşa hazır: Motorlar değiştirildi ve yeni tarih belirlendiSpaceX Starship uçuşa hazır: Motorlar değiştirildi ve yeni tarih belirlendiBugün, 19:56Elektrikli araçlar çağı: Şarj altyapısı artık bir sorun olmayacak mı?Elektrikli araçlar çağı: Şarj altyapısı artık bir sorun olmayacak mı?Bugün, 19:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor