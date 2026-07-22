ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı

ABD'deki Costco mağaza zincirinin müşterilerinden biri beklenmedik bir şansla karşılaştı: Sıradan bir alışveriş sırasında, en yeni nesil güçlü bir oyun bilgisayarını piyasa değerinin neredeyse yarısına satın aldı. Bu olay sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve teknoloji meraklıları arasında tartışmalara yol açtı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Reddit forumunda klcp20 kullanıcı adıyla kayıtlı olan kullanıcının belirttiğine göre, iBuyPower markasına ait bir teşhir ürününü tesadüfen fark etti. Mağaza yönetimi, yeni modellere yer açmak amacıyla vitrinde duran bu cihazı büyük bir indirimle satışa sunmuştu.

Fiyat ve teknik özellikler

Söz konusu bilgisayarın ilk piyasa fiyatı 1900 dolar iken, şanslı müşteri onu sadece 1140 dolara almayı başardı. ixbt.com'un haberine göre, bu fiyat cihazın içindeki parçaların toplam değerinden bile oldukça düşük. Bilgisayarın teknik özellikleri ise her türlü modern oyunu en yüksek ayarlarda oynatabilecek kapasiteye sahip.

Cihazın içerisinde şu bileşenler yer alıyor:

İşlemci: AMD Ryzen 7 9800X3D;

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070;

RAM: 32 GB DDR5;

Depolama: 2 TB SSD;

Soğutma sistemi: Sıvı soğutma sistemi (SJO).

Ayrıca set içerisinde oyun klavyesi, mouse ve lisanslı Windows 11 işletim sistemi de bulunuyordu. Bu konfigürasyon, günümüzde oyuncular ve video kurgu uzmanları için en ideal seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Satın almanın dikkat çeken yönleri

Müşteri, sadece güç kaynağını değiştirmeyi planladığını belirtti. Çünkü hazır toplanmış (pre-built) bilgisayarlardaki standart güç kaynaklarının kalitesine şüpheyle yaklaşıyor. Buna rağmen, toplam sistemin maliyeti tüm beklentileri aştı.

Bu tür güçlü konfigürasyona sahip bilgisayarlar piyasada oldukça yüksek fiyatlarla değerlendiriliyor. Özellikle NVIDIA GeForce RTX 5070 gibi yeni nesil ekran kartları ve Ryzen 7 9800X3D işlemcileri ayrı ayrı satın alındığında, maliyetleri müşterinin ödediği toplam tutarı aşabilir. Bu tür indirimler genellikle büyük uluslararası perakendecilerde sezonluk güncellemeler sırasında görülmektedir.

Bu durum teknoloji dünyasında "şanslı bir alışveriş" olarak değerlendiriliyor, çünkü teşhir ürünleri genellikle neredeyse yeni durumdadır ancak mağaza politikası gereği hızlıca satılmaları gerekmektedir.