Çin'de Görme Engelliler İçin AI Destekli Robot Rehberler Göreve Başladı

Teknolojinin gelişimi, geleneksel alanları kökten değiştirmeye devam ediyor. Çin'in Myanyan şehrinde, görme engelliler ve görme kaybı yaşayan kişiler için özel olarak geliştirilen Qiming Q2 robot rehberler resmen tanıtılmaya başlandı. Bu yenilikçi cihazların gelecekte özel eğitimli rehber köpeklerin yerini alması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Qiming Q2 modeli; lidar (optik lokatör), derinlik ölçer kamera, RGB kamera ve ultrasonik sensörler dahil olmak üzere modern bir sensör setiyle donatılmıştır. Bu teknolojiler sayesinde robot, çevresini 360 derecelik bir yarıçapta tam olarak kontrol eder. ixbt.com verilerine göre sistem; merdivenleri, açık menholleri, yol konilerini ve diğer engelleri milisaniyeler içinde tespit etme yeteneğine sahiptir.

Güvenlik ve Akıllı Navigasyon

Robot sadece sabit engelleri değil, aynı zamanda hareket halindeki yayaları ve araçları da tanır. Trafik ışıklarına, merdivenlere veya yoldaki eğimlere yaklaşıldığında sistem, kullanıcıyı sesli mesajlar aracılığıyla önceden uyarır. Bu da görme engelli bireylerin şehir ortamında bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Cihazın en belirgin özelliklerinden biri, bünyesindeki yerel Yapay Zeka (AI) modelidir. Kullanıcının sadece gitmek istediği hedefi söylemesi yeterlidir; ardından robot bağımsız olarak en uygun rotayı çizer ve refakat etmeye başlar. Bu süreçte internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaması, veri güvenliğini ve hızı artırır.

Qiming Q2; asfalt, parke taşı, çim ve düzensiz zeminler dahil olmak üzere çeşitli yol yüzeylerinde güvenilir bir şekilde hareket edebilir. Ayrıca, bağımsız olarak merdiven çıkma ve inme yeteneğine sahiptir, bu da çok katlı binalarda ve yeraltı geçitlerinde oldukça kullanışlıdır.

Otonom Çalışma ve Şarj

Tek bir şarjla 1,5 saatten fazla kesintisiz çalışma;

Güç azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna dönme;

Sesli komutlarla yönetilen interaktif arayüz;

Çevreyi gerçek zamanlı tarama sistemi.

Robotun teknik özellikleri şunları içerir:

Şu anda Myanyan şehrinde oluşturulan özel bir alanda bu robotları test etme imkanı sunulmuştur. Uzmanlara göre, bu tür robotik yardımcılar rehber köpeklerin beslenmesi ve eğitimiyle ilgili zorlukları ortadan kaldıracak ve görme engelli bireylerin sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştıracaktır.

Özbekistan gibi hızlı dijital dönüşüm yaşayan ülkelerde de gelecekte kapsayıcı teknolojilerin uygulanması, engelli bireyler için şehir altyapısını daha konforlu hale getirmeye hizmet edebilir.