ABD ordusu siteleri siber saldırıya uğradı: Hackerlar siyasi mesajlar bıraktı

·36·Teknoloji
ABD ordusu siteleri siber saldırıya uğradı: Hackerlar siyasi mesajlar bıraktı

ABD ordusunun yapay zeka ve inovasyon çalışmaları yürüten iki resmi web kaynağı hacker saldırısına hedef oldu. Kimliği belirsiz aktivistler sisteme sızarak sitelerin hata sayfalarını (404 error) değiştirdi ve buraya eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kürtlerin bağımsızlığına ilişkin siyasi beyanlar yerleştirdi. Bu olay, federal hükümet sistemlerindeki güvenlik sorunlarının hala güncel olduğunu gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Güvenlik araştırmacısı Ronald Lovelace, Cyberscoop yayınına verdiği demeçte, saldırının Open Innovation Lab ve AI Integration Center sitelerine yönelik olduğunu belirtti. Bu merkezler, ABD ordusu için ileri teknolojiler ve yapay zeka çözümlerini test etmek ve entegre etmekle uğraşıyor. Hackerlar sitelerin ana sayfalarına dokunmasa da, mevcut olmayan bağlantılara girildiğinde ortaya çıkan hata sayfalarını düzenlemeyi başardılar.

Değiştirilen sayfalarda Donald Trump'ın şahsına yönelik ağır suçlamalar, özellikle onun Jeffrey Epstein davasıyla bağlantısına dair imalar yer aldı. Ayrıca mesajlarda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın ismi zikredildi ve "Özgür Kürdistan" sloganı altında Kürtlere destek çağrıları bırakıldı. Saldırının arkasındaki grup, eylemlerini siyasi bir protesto olarak nitelendirdi.

Güvenlik açıkları ve WordPress sistemi

İlk analizlere göre, ABD ordusunun bu siteleri popüler WordPress platformunda çalışıyor. Uzmanlar, hackerların genellikle bu platformdaki güncel olmayan eklentileri veya zayıf korunan giriş noktalarını kullanarak sisteme sızdıklarını belirtiyor. Hata sayfasının değiştirilmesi (defacement) ciddi bir teknik zarar vermemiş gibi görünse de, bu durum devlet kaynaklarının siber güvenliğinin zayıf olduğuna işaret ediyor.

Şimdilik bu siber saldırı sırasında herhangi bir gizli bilginin veya askeri teknolojilere dair kapalı belgelerin çalındığına dair bir veri bulunmuyor. ABD Savunma Bakanlığı temsilcileri olayla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçınırken, ordu yetkilileri sitelerdeki sorunların giderildiğini ve soruşturma çalışmalarının başlatıldığını doğruladı.

Belirtmek gerekir ki, bu yıl ABD federal kurumlarına yönelik siber saldırıların sayısı artıyor. Daha önce aktivistler ABD İç Güvenlik Bakanlığı sistemlerine sızarak sınır dışı etme süreçlerine ilişkin binlerce sözleşmeyi açık ağa sızdırmıştı. Bu tür durumlar sadece siyasi itibara zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda ulusal güvenlik için de ciddi riskler oluşturabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, devlet kurumlarına web kaynaklarını sürekli güncellemelerini ve üçüncü taraf eklentilerini kullanırken dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. ABD ordusu sitelerindeki bu olay, aktivistlerin siyasi hedefler doğrultusunda dijital alanı ne kadar etkili kullanabildiklerini bir kez daha kanıtladı.

ABDHackerlarSiber GüvenlikDonald TrumpWordPress
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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