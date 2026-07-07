Liam Rosenior Paris'e döndü: İngiliz teknik adam Fransa'da göreve başladı

·39·Spor
Liam Rosenior Paris'e döndü: İngiliz teknik adam Fransa'da göreve başladı

Chelsea'nin eski antrenörü Liam Rosenior, profesyonel futbol kariyerine Fransa'da devam etme kararı aldı. 41 yaşındaki İngiliz teknik adam, resmen Paris Saint-Germain'in rakibi olan ve Fransa başkentinin bir diğer temsilcisi Paris FC'nin teknik direktörlüğüne getirildi. Bu atama, teknik adamın Stamford Bridge'deki kısa süreli görevinden üç ay sonra gerçekleşti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. duyurdu.

Kulüp basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rosenior ile iki yıllık sözleşme imzalandı ve anlaşmada iş birliğini bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Takımın dizginlerini, geçen sezon Paris ekibini ilk 11'de tutan Antoine Kombouaré'den devraldı. Bu, Rosenior için Fransa ligindeki ikinci teknik direktörlük deneyimi olacak.

Yeni proje ve Red Bull desteği

Paris FC yönetimi, özellikle Arnault ailesi ve Red Bull şirketi tarafından desteklenen kulüp yetkilileri, İngiliz antrenörün liderlik becerilerine yüksek not verdi. Sportif Direktör Marco Neppe, Rosenior'un modern ve talepkar tarzının takımı yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyor.

"Liam Rosenior, aradığımız tüm nitelikleri bünyesinde barındırıyor. Sadece taktiksel açıdan bilgili değil, aynı zamanda genç oyuncuları geliştirme ve takımı ortak bir hedef doğrultusunda birleştirme konusunda da büyük bir tecrübeye sahip. Vizyonu, uzun vadeli stratejimizle tamamen örtüşüyor," ifadelerini kullandı Neppe.

Teknik adamın kendisi de bu atamadan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Takımla çalışmayı dört gözle beklediğini ve oyuncuların sahada özgür, yoğun ve keyif alarak futbol oynamalarını istediğini belirtti. Amacı, Paris FC taraftarlarına çekici bir futbol izletmek.

Bilgi olarak, Rosenior'un Fransa'daki itibarı RC Strasbourg kulübündeki başarılı dönemine dayanıyor. O dönemde Avrupa'nın en genç kadrolarından biriyle takımı lig tablosunda yedinci sıraya taşımış ve Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Ayrıca İngiltere'de Hull City ve Derby County kulüplerinde de kendini kanıtlamıştı.

Hatırlatmak gerekirse, Rosenior ayrıldıktan sonra eski takımı Chelsea yönetimi İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile sözleşme imzalamıştı. Şimdi İngiliz antrenör, Fransa'nın başkentinde yeni fikirlerini hayata geçirmeye başlayacak.

FutbolLiam RoseniorParis FCTransferlerTeknik Direktör
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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