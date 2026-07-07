Arsenal, Ben White'ın yerine eski Manchester United savunmacısını transfer etmek istiyor

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer döneminde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. "Topçular", kadrosunu güçlendirmek amacıyla Manchester United ve Crystal Palace'taki performansıyla tanınan, şu anda West Ham forması giyen Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldı. Bu ilgi, takımın kilit savunmacılarından Ben White'ın geleceğine dair belirsizliklerin ardından ortaya çıktı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

TEAMTalk'un haberine göre, Arsenal yönetimi Ben White'ın takımdan ayrılabileceğinden ciddi endişe duyuyor. İngiliz savunmacıya Avrupa'nın birçok dev kulübü ve Suudi Arabistan ekipleri ilgi gösteriyor. Bu nedenle teknik direktör Mikel Arteta, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için 11 kişilik bir aday listesi oluşturdu ve Aaron Wan-Bissaka bu listede üst sıralarda yer alıyor.

Savunma hattındaki değişiklikler

28 yaşındaki Aaron Wan-Bissaka, yakın zamanda sona eren Dünya Kupası'nda Kongo DC formasıyla güven veren bir performans sergiledi. Takımı, Portekiz ve Kolombiya gibi güçlü rakiplerin bulunduğu gruptan çıkmayı başardı. West Ham'ın Premier League'den düşmesinin, oyuncunun bonservis bedelinin düşmesine ve üst lige dönme isteğinin artmasına neden olması bekleniyor.

Mikel Arteta, Wan-Bissaka'nın bire bir savunmadaki yeteneklerini yüksek değerlendiriyor. Arsenal yetkilileri, bu oyuncunun Jurrien Timber ile rekabet ederek takım savunmasına ek bir direnç katacağına inanıyor. Özellikle Premier League'in en tehlikeli kanat oyuncularını durdurma konusunda Wan-Bissaka'nın savunma becerileri işe yarayabilir.

Ben White ile ilgili sorunlar

Ben White ile ilgili durum ise oldukça karmaşık. Oyuncu sadece transfer dedikodularıyla değil, aynı zamanda ciddi sakatlıklarla da boğuşuyor. Özellikle geçen sezonun kritik dönemlerinde, Arsenal'in Paris Saint-Germain'e kaybettiği Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere forma giyememişti. Bu sakatlık, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na gitmesine de engel oldu.

Kulüp sportif direktörü Andrea Berta, şu anda transfer piyasasında aktif bir çalışma yürütüyor. Listede sadece Aaron Wan-Bissaka değil, başka tanınmış isimler de var. Londra ekibi birkaç koldan görüşme yapmaya hazır. Arsenal scoutları tarafından takip edilen oyuncuların listesi şu şekilde:

Ezri Konsa (Aston Villa)

Jules Kounde (Barcelona)

Oscar Mingueza (Celta Vigo)

Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

Gelecek için ise kulüp daha genç seçenekleri değerlendiriyor. Roma savunmacısı Wesley, Monaco oyuncusu Vanderson ve Sporting CP temsilcisi Ivan Fresneda gibi yetenekler Mikel Arteta'nın uzun vadeli planlarında yer alıyor. Geçen sezon Premier League'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, hegemonyasını korumak için kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.