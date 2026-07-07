Avito platformasında ortak profil yönetimi özelliği kullanıma sunuldu

·29·Teknoloji
Avito platformasında ortak profil yönetimi özelliği kullanıma sunuldu

Rusya'nın en büyük ilan platformlarından biri olan Avito, kullanıcıları için uzun zamandır beklenen bir yeniliği tanıttı. Artık servis müşterileri, kişisel hesap giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) paylaşmadan, profil yönetimi yetkisini başka kişilere verebiliyor. Bu özellik özellikle aile işletmeleri ve yüksek satış hacmine sahip satıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Yeni sistemin temel avantajı güvenliktir. Daha önce kullanıcılar, ilan vermek veya müşterilerle iletişim kurmak için şifrelerini yakınlarına veya yardımcılarına vermek zorunda kalıyorlardı. Bu durum, hesabın tamamen çalınması veya kişisel verilerin sızması riskini doğuruyordu. Ixbt.com'un haberine göre, artık bu süreç iki doğrulanmış profil arasındaki resmi bir bağlantı üzerinden gerçekleştiriliyor.

İmkanlar ve kısıtlamalar

Yardımcı olarak eklenen kullanıcı, profil sahibi adına şu işlemleri yapabilir:

  • Yeni ilanlar oluşturmak ve mevcut olanları düzenlemek;
  • Sohbetlerde alıcılarla iletişim kurmak ve soruları yanıtlamak;
  • Satış süreçlerini takip etmek.
Yardımcının yetkilerinin kesin olarak sınırlandırıldığını belirtmek gerekir. Yardımcı, profil ayarlarını değiştiremez, kişisel verileri göremez, doğrulama yapamaz ve en önemlisi hesabı silme yetkisine sahip değildir. Profil sahibi, yardımcı tarafından gerçekleştirilen tüm işlemleri özel bir günlük üzerinden takip edebilir.

Hizmeti etkinleştirme ve güvenlik kontrolü

Yeni özellikten yararlanmak için Avito mobil uygulamasının en son sürümüne sahip olmak veya sitenin tarayıcı versiyonunu kullanmak gereklidir. Profil bölümünde kullanıcı adının yanındaki "artı" düğmesine basarak bir davet bağlantısı gönderilebilir. Davet edilen kişi talebi onayladıktan sonra ortak profil yönetimi modu etkinleşir.

Şirket temsilcilerine göre, kullanıcılar arasında tek bir profili birden fazla kişinin kullanması yaygın bir durum haline gelmişti. Platform yönetimi bu uygulamayla mücadele etmek yerine, onu sistemli ve güvenli bir hale getirmeye karar verdi. Bu durum, platformdaki dolandırıcılık vakalarının azalmasına yardımcı olacaktır.

Profil sahibi, destek hizmetine başvurmadan istediği zaman yardımcının erişimini iptal edebilir. Tüm yönetim öğeleri ayarların "Bağlantılar" (Svyazi) bölümünde toplanmıştır. Bu tür çözümlerin Özbekistan'daki büyük ilan servislerinde de uygulanması, yerel girişimciler için ortak ticaret kültürünü yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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