Yapay zeka destekli dolandırıcılığa karşı koruma sağlayan Savi uygulaması kullanıma sunuldu

·2·Teknoloji
Yapay zeka destekli dolandırıcılığa karşı koruma sağlayan Savi uygulaması kullanıma sunuldu

Teknoloji dünyasında yapay zekanın (AI) kötü niyetli amaçlarla kullanımının arttığı bir dönemde, siber güvenlik alanında yeni bir çözüm ortaya çıktı. Savi Security girişimi, sıradan kullanıcıları ses taklidi ve sanal kaçırma gibi AI destekli karmaşık dolandırıcılık yöntemlerine karşı korumayı amaçlayan bir mobil uygulama tanıttı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Bu proje, sektörde büyük deneyime sahip kardeşler Patrick ve Ryan Coughlin tarafından kuruldu. Patrick daha önce Cisco ve Splunk şirketlerinde güvenlik ürünleri üzerine üst düzey görevlerde bulunmuş, Ryan ise Apple ve Spotify gibi devlerde tüketici ürünleri üzerinde çalışmıştır. Savi uygulaması iPhone ve Android platformları için resmen yayınlandı ve proje, Acrew Capital liderliğindeki yatırımcılardan şimdiden 7 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

Kişisel bir trajediden doğan fikir

Savi Security projesinin ortaya çıkmasına, kurucuların ailesinde yaşanan korkunç bir olay neden oldu. Patrick Coughlin'in annesine bilinmeyen bir numaradan gelen aramada, ekranda kızının numarası görünüyordu. Yapay zeka yardımıyla kızının sesi ve çığlıkları o kadar gerçekçi bir şekilde taklit edilmişti ki, anne buna şüphe duymadı. Dolandırıcılar, kızını kaçırdıklarını söyleyerek acilen para talep ettiler.

Şans eseri anne panik yapmayarak kızını geri aradı ve onun güvende olduğunu öğrendi. Bu olay Patrick'i derin düşüncelere sevk etti: Eskiden sadece devlet kurumlarına veya büyük şirketlere karşı kullanılan karmaşık siber saldırı yöntemleri artık sıradan insanlara, hatta yaşlılara karşı bile kullanılıyor.

Teknolojik koruma nasıl çalışıyor?

Savi uygulaması, kullanıcıları kısa mesajlar, e-postalar ve telefon aramaları yoluyla gelen şüpheli içeriklerden korur. Sistem, gelen verileri gerçek zamanlı olarak analiz ederek yapay zeka unsurları veya dolandırıcılık belirtileri içerip içermediğini kontrol eder. Bu, özellikle yakınlarının sesini kopyalayarak gerçekleştirilen "Deepfake" saldırılarına karşı mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Özbekistan'da da son zamanlarda Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden tanıdıkların sesli mesajlarının taklit edilerek para istenmesi durumları sıkça görülmektedir. Savi gibi uygulamalar sadece ABD'de değil, tüm dünyada ve Orta Asya bölgesinde de dijital güvenliğin sağlanmasında kritik bir araç haline gelebilir.

Uzmanlar, siber suçluların artık açık kaynaklı sosyal ağlardan alınan birkaç saniyelik video veya ses kayıtları ile herhangi bir insanın sesini mükemmel bir şekilde kopyalayabildiğini belirtiyor. Savi Security ekibi ise bu teknolojik yarışta kullanıcıların yanında yer alarak onlara güvenilir bir "kalkan" sunmayı hedefliyor.

SaviYapay ZekaSiber GüvenlikStartupDeepfake
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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