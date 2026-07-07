Nothing Phone (4b) tanıtıldı: 6 yıllık güncelleme ve rekor batarya kapasitesi

·45·Teknoloji
Nothing Phone (4b) tanıtıldı: 6 yıllık güncelleme ve rekor batarya kapasitesi

İngiliz Nothing markası, ürün yelpazesini genişleterek yeni bir endekse sahip Nothing Phone (4b) akıllı telefonunu resmen tanıttı. Şirket tarihinin ilk "b" serisi modeli olan bu cihaz, orta fiyat segmentinde özgün tasarımı ve uzun vadeli yazılım desteği ile rekabete giriyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılmaktadır. haber

Akıllı telefonun dış görünümü, markanın geleneksel stilini korurken Phone (2a) ve Phone (2a) Pro modellerinin tasarım unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Cihazın arka panelinde Nothing markasının imzası niteliğindeki Glyph arayüzü yer alıyor. Yeni modelde bu ışık paneli, video kaydı sırasında kırmızı ışıkla sinyal verme özelliğine de kavuştu.

Nothing Phone (4b) teknik olarak 6,77 inçlik AMOLED ekranla donatıldı. Full HD+ çözünürlüğe sahip ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2000 nit'e kadar maksimum parlaklık sunuyor. Bu, güneşli havalarda bile görüntünün net bir şekilde görülmesini sağlıyor. Cihazın merkezinde Snapdragon 6 Gen 4 işlemci ve 8 GB RAM yer alıyor.

Yapay zeka ve özel tuş

Akıllı telefonun gövdesinde Essential Key adı verilen yeni bir ek tuş bulunuyor. ixbt.com'un verilerine göre, kullanıcılar bu tuş sayesinde yapay zeka özelliklerine hızlıca erişebilecekler. Bu, günümüz akıllı telefon pazarındaki trendlere uygun olarak kullanıcı deneyimini basitleştirmeye hizmet ediyor.

Kamera özelliklerine gelince, ana blokta 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön panelde ise 16 MP selfie kamerası mevcut. Cihazın özerkliği için 5200 mAh kapasiteli batarya görev yaparken, Hindistan pazarına yönelik versiyon 6000 mAh batarya ile piyasaya çıkacak. Bu, Nothing markası tarihindeki en yüksek batarya kapasitesidir.

Yazılım konusunda şirket büyük vaatlerde bulunuyor. Phone (4b), Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 arayüzü ile çalışıyor. Üretici, üç büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik sistemi güncellemeleri sunmayı garanti ediyor.

Ek özellikler ve fiyat

  • 33 W kablolu şarj;
  • 7,5 W ters (reverse) şarj;
  • IP64 standardında toz ve su koruması;
  • Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 ve NFC modülleri;
  • Stereo hoparlörler.
Avrupa pazarında Nothing Phone (4b) modelinin 128 GB depolama alanına sahip başlangıç versiyonu yaklaşık 330 Euro olarak fiyatlandırılıyor. Bu markanın ürünlerinin popülaritesinin arttığı göz önüne alındığında, yeni modelin yakında yerel perakendecilerin raflarında da yer alması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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