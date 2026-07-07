2GIS navigasyonunda yeni özellik: Sürücüler artık «yeşil dalga» ile ilerleyecek

·35·Teknoloji
2GIS navigasyonunda yeni özellik: Sürücüler artık «yeşil dalga» ile ilerleyecek

Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrinde 2GIS navigasyon sistemi kullanıcıları için tamamen yeni ve faydalı bir özellik olan «Yeşil dalga» fonksiyonu kullanıma sunuldu. Bu teknoloji, sürücülere trafik kurallarını ihlal etmeden art arda birkaç trafik ışığından durmadan geçmelerini sağlayacak tavsiye edilen hızı hesaplıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu servis, bu yılın bahar aylarında şehirde uygulamaya konulan trafik ışığı sinyallerini gerçek zamanlı gösterme fonksiyonunun mantıksal bir devamı niteliğindedir. ixbt.com yayınının haberine göre, yeni algoritma trafik ışıklarının çalışma döngüsü, kavşaklar arasındaki mesafe ve aracın mevcut hızını analiz ederek çalışıyor.

Tasarruf ve güvenlik uyumu

Geliştiriciler, sistemin çoğu durumda sürücülere saatte 45–60 kilometre hızla ilerlemeyi tavsiye ettiğini belirtiyor. Ancak yolun kendine has özelliklerine bağlı olarak bazı bölümlerde bu değer daha düşük olabilir. Bu yaklaşım, yollardaki trafik akışını dengede tutmaya yardımcı oluyor.

Yeni fonksiyonun temel avantajlarından biri, aracın sık sık durması, tekrar hızlanması ve ani fren yapması gibi durumları azaltmasıdır. Bu da yakıt tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlamaya ve çevreye salınan zararlı gaz miktarını düşürmeye yardımcı olur.

«Yeşil dalga» sistemi sadece akıllı trafik ışıklarının kurulu olduğu bölgelerde çalışıyor. Veriler, Sankt-Peterburg Şehir Trafik Düzenleme Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Şu anda Moskova, Lenin ve Kamennoostrovskiy caddeleri gibi en uzun ulaşım arterlerinde bu sistemden faydalanmak mümkün.

Platformlar ve gelecek planları

Şu anda yeni özellik, 2GIS uygulamasının iOS ve Android işletim sistemleri için tasarlanan en son sürümlerinde mevcuttur. Geliştiriciler yakın gelecekte bu fonksiyonu Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerine de entegre etmeyi planlıyor.

Özbekistan şartlarında da bu tür teknolojilerin uygulanması oldukça önemlidir. Taşkent gibi büyük şehirlerde «akıllı trafik ışıkları» sisteminin kademeli olarak hayata geçirildiği bir dönemde, navigasyon uygulamalarının şehir altyapısı ile entegrasyonu trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir faktör olabilir.

2GISTeknolojiNavigasyonSmart CityOtomobil
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girişim sermayesi piyasasında yeni hamle: Chemistry Ventures ikinci fon için 500 milyon dolar topluyorGirişim sermayesi piyasasında yeni hamle: Chemistry Ventures ikinci fon için 500 milyon dolar topluyorBugün, 20:20X platforması yaratıcı içerik üreticileri için yeni video düzenleme araçlarını kullanıma sunduX platforması yaratıcı içerik üreticileri için yeni video düzenleme araçlarını kullanıma sunduBugün, 20:20Vivo X500 Pro Max: 7000 mAh batarya ve 200 MP kamera ile donatılmış amiral gemisiVivo X500 Pro Max: 7000 mAh batarya ve 200 MP kamera ile donatılmış amiral gemisiBugün, 20:20Soyuz MS-29 uzay aracı uçuşa hazır: ISS'ye sadece 3 saatte ulaşacakSoyuz MS-29 uzay aracı uçuşa hazır: ISS'ye sadece 3 saatte ulaşacakBugün, 19:58Yapay zeka tabanlı Norm girişimi 1,2 milyar dolarlık "unicorn" olduYapay zeka tabanlı Norm girişimi 1,2 milyar dolarlık "unicorn" olduBugün, 19:50Otomobil satışında yeni dönem: Bidbus girişimi bayiler arasında açık artırma düzenliyorOtomobil satışında yeni dönem: Bidbus girişimi bayiler arasında açık artırma düzenliyorBugün, 19:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi