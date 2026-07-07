2GIS navigasyonunda yeni özellik: Sürücüler artık «yeşil dalga» ile ilerleyecek

Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrinde 2GIS navigasyon sistemi kullanıcıları için tamamen yeni ve faydalı bir özellik olan «Yeşil dalga» fonksiyonu kullanıma sunuldu. Bu teknoloji, sürücülere trafik kurallarını ihlal etmeden art arda birkaç trafik ışığından durmadan geçmelerini sağlayacak tavsiye edilen hızı hesaplıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu servis, bu yılın bahar aylarında şehirde uygulamaya konulan trafik ışığı sinyallerini gerçek zamanlı gösterme fonksiyonunun mantıksal bir devamı niteliğindedir. ixbt.com yayınının haberine göre, yeni algoritma trafik ışıklarının çalışma döngüsü, kavşaklar arasındaki mesafe ve aracın mevcut hızını analiz ederek çalışıyor.

Tasarruf ve güvenlik uyumu

Geliştiriciler, sistemin çoğu durumda sürücülere saatte 45–60 kilometre hızla ilerlemeyi tavsiye ettiğini belirtiyor. Ancak yolun kendine has özelliklerine bağlı olarak bazı bölümlerde bu değer daha düşük olabilir. Bu yaklaşım, yollardaki trafik akışını dengede tutmaya yardımcı oluyor.

Yeni fonksiyonun temel avantajlarından biri, aracın sık sık durması, tekrar hızlanması ve ani fren yapması gibi durumları azaltmasıdır. Bu da yakıt tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlamaya ve çevreye salınan zararlı gaz miktarını düşürmeye yardımcı olur.

«Yeşil dalga» sistemi sadece akıllı trafik ışıklarının kurulu olduğu bölgelerde çalışıyor. Veriler, Sankt-Peterburg Şehir Trafik Düzenleme Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Şu anda Moskova, Lenin ve Kamennoostrovskiy caddeleri gibi en uzun ulaşım arterlerinde bu sistemden faydalanmak mümkün.

Platformlar ve gelecek planları

Şu anda yeni özellik, 2GIS uygulamasının iOS ve Android işletim sistemleri için tasarlanan en son sürümlerinde mevcuttur. Geliştiriciler yakın gelecekte bu fonksiyonu Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerine de entegre etmeyi planlıyor.

Özbekistan şartlarında da bu tür teknolojilerin uygulanması oldukça önemlidir. Taşkent gibi büyük şehirlerde «akıllı trafik ışıkları» sisteminin kademeli olarak hayata geçirildiği bir dönemde, navigasyon uygulamalarının şehir altyapısı ile entegrasyonu trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir faktör olabilir.