Boşanma sonrası takılan "boşanma yüzükleri" trend haline geldi

Son zamanlarda dünyada kadınlar arasında "boşanma yüzüğü" (divorce ring) olarak adlandırılan yeni bir trend hızla yayılıyor. Artık birçok kadın, evlilik yüzüğünü satmak veya bir kutuya kaldırmak yerine, onu yeniden değerlendirerek hayatın yeni bir evresini simgeleyen yeni bir takıya dönüştürüyor.

Florida'da yaşayan blogger Deb Marino da benzer bir karar aldı. Evlilik yüzüğündeki elması koruyarak, yanına kızını temsil eden bir safir taşı ekletti. Yeni yüzüğü hazırlamak için yaklaşık 3 bin dolar harcandı.

"Onu öylece bir kutuya koymak istemedim. Elmaslar çok değerli," diyor.

Uzmanlar, evlilik yüzüklerinin ikinci el değerinin genellikle ilk satış fiyatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle pek çok kişi, eski takıya yeni bir hayat vermeyi tercih ediyor.

Birleşik Krallık'taki Amicable şirketinin kurucu ortağı Kate Daly'ye göre, bu tür yüzükler sadece yeni bir hayatın değil, aynı zamanda finansal bağımsızlığın da sembolü olarak kabul ediliyor. Daly, boşanma sonrası bir kadının kendi parasıyla kendine değerli bir eşya almasının, bağımsız karar alabilme yetisinin bir ifadesi olduğunu söylüyor.

Gallerli Ceri Evans ise boşandıktan sonra kendi birikimiyle platin ve elmastan yapılmış yeni bir yüzük satın aldı. O, bu yüzüğü şakayla karışık "bağımsızlık bildirimim" olarak adlandırıyor.

Pensilvanyalı Alex Proi de evlilik yüzüğündeki altın ve elmasları kullanarak yeni bir tasarım yaptırdı. Bu takının ona hayatı sıfırdan başlayıp zorlukları aştığını hatırlattığını belirtiyor.

Sosyal medyada da bu konu aktif bir şekilde tartışılıyor. Bazıları evlilik yüzüğünü saklarken, diğerleri onu satıyor veya tamamen elden çıkarıyor. Ancak çoğu kişi, boşanmadan sonra yeni bir hayatın başladığını sembolik olarak kutlamak için kendine yeni bir yüzük, seyahat veya başka bir hediye almayı seçiyor. Bu durum, "boşanma yüzüğü" kavramının dünyada giderek popülerleşen yeni bir gelenek haline geldiğini gösteriyor.