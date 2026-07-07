Boşanma sonrası takılan "boşanma yüzükleri" trend haline geldi

·104·Dünya
Boşanma sonrası takılan "boşanma yüzükleri" trend haline geldi

Son zamanlarda dünyada kadınlar arasında "boşanma yüzüğü" (divorce ring) olarak adlandırılan yeni bir trend hızla yayılıyor. Artık birçok kadın, evlilik yüzüğünü satmak veya bir kutuya kaldırmak yerine, onu yeniden değerlendirerek hayatın yeni bir evresini simgeleyen yeni bir takıya dönüştürüyor.

Florida'da yaşayan blogger Deb Marino da benzer bir karar aldı. Evlilik yüzüğündeki elması koruyarak, yanına kızını temsil eden bir safir taşı ekletti. Yeni yüzüğü hazırlamak için yaklaşık 3 bin dolar harcandı.

"Onu öylece bir kutuya koymak istemedim. Elmaslar çok değerli," diyor.

Pırlanta ve altın yüzüklerin yan yana görünümü.

Uzmanlar, evlilik yüzüklerinin ikinci el değerinin genellikle ilk satış fiyatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle pek çok kişi, eski takıya yeni bir hayat vermeyi tercih ediyor.

Birleşik Krallık'taki Amicable şirketinin kurucu ortağı Kate Daly'ye göre, bu tür yüzükler sadece yeni bir hayatın değil, aynı zamanda finansal bağımsızlığın da sembolü olarak kabul ediliyor. Daly, boşanma sonrası bir kadının kendi parasıyla kendine değerli bir eşya almasının, bağımsız karar alabilme yetisinin bir ifadesi olduğunu söylüyor.

Kahverengi saçlı bir kadın elinde boş bir kristal kadeh tutarak gülümsüyor.

Gallerli Ceri Evans ise boşandıktan sonra kendi birikimiyle platin ve elmastan yapılmış yeni bir yüzük satın aldı. O, bu yüzüğü şakayla karışık "bağımsızlık bildirimim" olarak adlandırıyor.

Pensilvanyalı Alex Proi de evlilik yüzüğündeki altın ve elmasları kullanarak yeni bir tasarım yaptırdı. Bu takının ona hayatı sıfırdan başlayıp zorlukları aştığını hatırlattığını belirtiyor.

Sosyal medyada da bu konu aktif bir şekilde tartışılıyor. Bazıları evlilik yüzüğünü saklarken, diğerleri onu satıyor veya tamamen elden çıkarıyor. Ancak çoğu kişi, boşanmadan sonra yeni bir hayatın başladığını sembolik olarak kutlamak için kendine yeni bir yüzük, seyahat veya başka bir hediye almayı seçiyor. Bu durum, "boşanma yüzüğü" kavramının dünyada giderek popülerleşen yeni bir gelenek haline geldiğini gösteriyor.

FloridaDeb MarinoİngiltereAmicableGalles
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fransa'da Ebola teşhisi konulan ilk hasta iyileşerek taburcu olduFransa'da Ebola teşhisi konulan ilk hasta iyileşerek taburcu olduBugün, 16:40Macron'un kaldığı otelin yakınında patlamalar meydana geldiMacron'un kaldığı otelin yakınında patlamalar meydana geldiBugün, 16:29Karada yaşayan sıra dışı balığı duydunuz mu?Karada yaşayan sıra dışı balığı duydunuz mu?Bugün, 16:14Kayıp İngiliz Barselona'da 10 gün tatil yaptıKayıp İngiliz Barselona'da 10 gün tatil yaptıBugün, 15:59Macron'un kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldiMacron'un kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldiBugün, 15:51Rusya'da benzin kıtlığı atlara olan talebi keskin artırdıRusya'da benzin kıtlığı atlara olan talebi keskin artırdıBugün, 15:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı