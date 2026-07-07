Otomobil satışında yeni dönem: Bidbus girişimi bayiler arasında açık artırma düzenliyor

·31·Teknoloji
Otomobil satışında yeni dönem: Bidbus girişimi bayiler arasında açık artırma düzenliyor

Eski bir otomobili kârlı bir fiyata satmak her zaman karmaşık bir süreç olmuştur. Sahipler genellikle Carvana gibi servisler aracılığıyla hızlı ama daha düşük bir fiyata razı olurlar ya da bayilere giderek zaman ve enerji kaybederler. Los Angeles merkezli Bidbus girişimi, bu soruna modern bir çözüm sunuyor: Şirket, bayiler arasında gerçek zamanlı açık artırmalar düzenleyerek satıcılara evlerinden çıkmadan en yüksek fiyatı garanti ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre Bidbus, faaliyetlerini genişletmek için Ibex Investors liderliğindeki A serisi yatırım turunda 15 milyon dolar fon topladı. Bu finansman sürecine Mucker Capital, FJ Labs ve diğer büyük risk sermayesi fonları da katıldı. Girişimin temel amacı, Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinin dışına çıkarak ülke genelinde otomobil pazarını şeffaflaştırmaktır.

Bidbus platformunun çalışma prensibi basit ve etkilidir: Otomobil sahibi aracı hakkındaki bilgileri yükler, ardından bayiler birkaç saat boyunca birbirleriyle rekabet ederek fiyat teklif ederler. Girişimin kurucuları, böyle bir rekabet ortamının satıcıya ortalama 2000 ila 3000 dolar arasında daha fazla kazanç sağladığını belirtiyor. Bu, geleneksel çevrimiçi alıcıların tekliflerinden önemli ölçüde daha yüksektir.

Pazar verimliliği ve şeffaflık

Şirketin CEO'su Duke Yan, bu fikrin kişisel deneyimlerinden doğduğunu söylüyor. Annesinin otomobilini satmaya çalışırken bayilerden çok düşük fiyatlar aldığında, tüm alıcıları tek bir grup sohbetinde toplamış. Beklenmedik bir şekilde bayiler birbirleriyle yarışarak fiyatı yükseltmeye başlamışlar. Yan, "Eski otomobil pazarındaki sorun finansman değil, pazar verimliliğidir. Tüketiciler mülklerinin gerçek değerini bilmiyor, bayiler ise kaliteli mal bulmakta zorlanıyor" diyor.

Bidbus sadece satıcılara değil, bayilere de kolaylık sağlıyor. Bayiler genellikle açık artırmalara katılmaya alışkındır ancak Bidbus onlara en kaliteli ve "yeni" araçları doğrudan özel sahiplerinden ulaştırıyor. Bu süreç, bayiler için de envanter doldurmanın en kısa ve güvenilir yolu haline geliyor.

Girişim, kullanıcı deneyimini daha ilgi çekici hale getirmek için Robinhood gibi hisse senedi alım satım uygulamalarından ve TikTok sosyal ağından ilham almış. Platformda fiyat artışları büyük puntolarla, canlı yayın modunda gösteriliyor. Bu durum, kullanıcıları sürecin ekran görüntülerini sosyal ağlarda paylaşmaya ve platforma yeni müşteriler çekmeye teşvik ediyor.

Otomobil alım satım süreçlerinin dijital platformlara taşındığı bir dönemde, Bidbus gibi bir modelin başarısı sektöre yeni standartlar getirebilir. Pazar rekabeti yoluyla fiyat oluşturmak, hem satıcı hem de alıcı için en adil çözümdür. Şu anda girişim, algoritmalarını geliştirmek ve bayi tabanını genişletmek üzerinde çalışıyor.

BidbusGirişimOtomobil PazarıTeknolojiYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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