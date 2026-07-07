Atletico Madrid, Mohamed Salah transferi için ciddi bir mücadeleye girişti

·5·Spor
Atletico Madrid, Mohamed Salah transferi için ciddi bir mücadeleye girişti

İspanyol kulübü Atletico Madrid, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibi, Liverpool ile sözleşmesi sona ererek serbest oyuncu statüsüne geçen Mısırlı forvet Mohamed Salah'ı kadrosuna katmayı ana hedef olarak belirledi. Bu transferin kulübün sadece hücum hattını güçlendirmekle kalmayıp, Avrupa arenasındaki itibarını da pekiştirmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Fichajes'in paylaştığı bilgilere göre, Atletico yönetimi ve teknik direktör Diego Simeone, Mohamed Salah'ı takımdan ayrılan Antoine Griezmann'ın layık bir halefi olarak görüyor. Futbolcu şu anda serbest oyuncu statüsünde olsa da, maaşı ve kişisel sözleşme şartları için Madrid kulübünün ciddi bir bütçe ayırması gerekecek. Buna rağmen, kulübün sportif direktörü ve scout ekibi, Mısırlı yıldızın tecrübesinin ve kazanan zihniyetinin takıma çok gerekli olduğu sonucuna vardı.

Simeone için yazın ana hedefi

Diego Simeone, Mohamed Salah transferini bu yazın en önemli hamlesi olarak görüyor. Teknik direktöre göre, İngiltere Premier Ligi'nde dokuz sezon boyunca üst düzey performans sergileyen forvet, Atletico Madrid'in hücum hattındaki yaratıcılığı ve keskinliği önemli ölçüde artırabilir. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarda Salah'ın liderlik vasıflarının belirleyici olması bekleniyor.

Goal.com'un haberine göre, 33 yaşındaki Mohamed Salah da kariyerini İspanya liginde sürdürmeye sıcak bakıyor. Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde oynayarak formunu korumak istiyor. Bu durum, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen astronomik tekliflere rağmen Atletico Madrid için önemli bir fırsat yaratıyor.

Şu anda Madrid kulübü yönetimi, futbolcu için cazip bir sözleşme taslağı hazırlıyor. Diego Simeone'nin bizzat müzakere sürecine dahil olacağı ve futbolcuyu projesine ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor. Kulüp, Salah'ı yeni sezon öncesi hazırlık kampları başlamadan önce kadroya dahil etmeyi planlıyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Atletico Madrid için son yılların en büyük anlaşmalarından biri olacak. Mohamed Salah'ın gelişi, takıma sadece sahada değil, pazarlama ve marka değeri anlamında da büyük katkı sağlayacağı şüphesiz. Madrid ekibi, Mohamed Salah ile sadece La Liga'da değil, uluslararası arenada da şampiyonluklar için mücadele etmeyi hedefliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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