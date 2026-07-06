Avustralya kıyısındaki gizemli metal kürelerin kökeni belli oldu

Avustralya Uzay Ajansı (ASA), ülkenin kuzeyindeki Queensland kıyılarına vuran gizemli metal kürelerin olası kaynağını belirlediğini duyurdu. Uzmanlar, bu nesnelerin uzay roketi fırlatmalarında kullanılan basınç tankları olabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, Townsville şehrinin kuzeyinde bulunan Forrest Beach kıyısında altı adet büyük metal küre bulundu. Başlangıçta bunların uzay enkazı olabileceğine dair tahminler öne sürülmüştü. Şimdi ise Avustralya Uzay Ajansı, bu nesnelerin işaretlerinin ve dış görünümlerinin bir roket taşıyıcısının parçalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Ajans şu anda, söz konusu roketin hangi ülkeye ait olduğunu resmen doğrulamak için uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıyor.

Queensland İtfaiye Teşkilatı, bulguların etrafında 50 metrelik bir güvenlik bölgesi oluşturulduğunu bildirdi. Yerel halktan şüpheli nesnelere yaklaşmamaları, dokunmamaları ve derhal acil durum ekiplerine haber vermeleri istendi.

İnternet kullanıcıları arasında kürelerin uzay araçlarına ait yakıt tankları olabileceğine dair tahminler yayıldı. Uzmanlar, içlerinde yanıcı veya tehlikeli kimyasal maddeler kalmış olma ihtimalini göz ardı etmiyor. Bu nedenle koruyucu kıyafetli özel ekipler, küreleri polis gözetiminde tehlikeli atıklar için tasarlanmış özel konteynerlere yerleştirdi.

Forrest Beach'teki yerel işletmeci Lisa Scoby, bu olayın sakin bölge halkı için büyük bir merak uyandırdığını belirtti.

Avustralya Uzay Ajansı'na göre, kürelerin konumu ve özellikleri, yakın zamanda yörüngeden atmosfere giriş yapan yabancı roket parçalarıyla örtüşüyor.

Bu, Avustralya kıyılarında ilk kez gözlemlenen bir durum değil. 2023 yılında Hindistan, Batı Avustralya kıyısında bulunan devasa metal kubbenin kendi PSLV roket taşıyıcısına ait olduğunu doğrulamıştı. Ayrıca, 2011 yılında Namibya'da da benzer bir metal küre bulunmuş ve uzmanlar bunun insansız bir rokete ait hidrazin yakıt tankı olabileceğini belirtmişti.