Portekiz'e karşı alınan ağır (0:5) mağlubiyetin ardından taraftarlar ve uzmanlar arasında tartışmalar alevlenirken, Özbekistan Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Ravshan Ermatov konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. ÖFF yöneticisi, milli takım çevresindeki olumsuz atmosferi yumuşatmaya çalışarak durumun gerçekçi bir şekilde kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

«Skor 0:2 iken golümüz geçerli sayılsaydı...»

Ravshan Ermatov, maçtaki kırılma noktalarından biri olarak hakemler tarafından kabul edilmeyen golü gösterdi. Ayrıca, milli takımın mevcut durumunu açıklamak için ilginç bir okul metaforu kullandı:

«Skor 0:2 iken golümüz geçerli sayılsaydı... Biraz adaletsizlik oldu ama bunu da kabul ediyoruz. Her şeye rağmen şu an gelişim aşamasındayız. Birinci sınıf öğrencisi, dokuzuncu sınıf öğrencisiyle rekabet edebilir mi? Biz şu an tıpkı birinci sınıf gibiyiz. Bunu doğru anlamalıyız. Bu sözler bir bahane değil, durumun gerçekçi bir şekilde kabul edilmesidir.»

Bununla birlikte, ÖFF yöneticisi geleceğe büyük bir güvenle baktığını ve eğer doğru yolda ilerlenirse, bir gün Portekiz milli takımının Özbekistan'dan korkarak sahaya çıkacağı bir seviyeye ulaşacağımızı belirtti.

Tüm dünya Behruz Karimov'un oyununa hayran kalıyor

Ağır mağlubiyete rağmen Ravshan Ermatov, kadrodaki olumlu yönlere de değindi. Özellikle genç yeteneğin performansının uluslararası düzeyde takdir edildiğini gururla dile getirdi:

18 yaşındaki keşif: Behruz Karimov'un bu kadar yüksek seviyeli bir turnuvada sergilediği oyun tüm dünyayı hayran bırakıyor.

İmkanların sonucu: Ermatov, «Yeni Özbekistan»da yaratılan koşullar sayesinde bu tür genç futbolcuların büyük sahneye çıkma imkanının doğduğunu belirtti.

Dünya Kupası — bizim için büyük bir okul

ÖFF Birinci Başkan Yardımcısı, devlet başkanının futbola gösterdiği ilgiyi özellikle takdir ederek, bu mağlubiyetin bir trajedi değil, büyük bir ders olduğunu açıkladı:

«Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm imkanlar sağlanıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var çünkü hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Bu ilk deneyim, nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini ve hangi yoldan gitmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Bu Dünya Kupası bizim için çok önemliydi ve gelişim yolunda büyük bir okul görevi görüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve halkımızla tek yürek olarak, gelecekte kesinlikle büyük başarılara ulaşacağız».

Sonuç olarak, yönetimin mağlubiyetten dolayı panik yaratmak yerine, geleceğe yönelik sistematik çalışmaya devam etme taraftarı olduğu söylenebilir. Şimdi tüm dikkatimizi gruptaki son belirleyici maça odaklıyoruz!