Shomurodov acı gerçeği açıkladı: «Dünya Kupası'nda tamamen farklı bir seviye gördük»

·73·Spor
Shomurodov acı gerçeği açıkladı: «Dünya Kupası'nda tamamen farklı bir seviye gördük»

Özbekistan milli takımının ilk Dünya Kupası macerası beklendiği gibi sonuçlanmadı. Takımımız grup aşamasındaki tüm maçlarda mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

Dünya Kupası'nda gol atan Eldor Shomurodov ise maçlar sonrası yaşadığı ağır duygular, takımın nelerde eksik kaldığı ve bu mağlubiyetlerin gelecek için nasıl bir ders olacağı hakkında açık konuştu.

«Gol güzeldi ama yardımcı olmadı»

Shomurodov'un Dünya Kupası'ndaki golü taraftarlara sevinç yaşattı. Ancak kaptan, durumu soğukkanlılıkla değerlendirdi.

«Gol güzeldi ama bize yardımcı olmadı. Maalesef tek bir maçta bile galibiyet alamadık».

Forvet oyuncusu, takımın turnuvada büyük bir deneyim kazandığını ve artık hangi noktaların geliştirilmesi gerektiğinin çok daha netleştiğini belirtti.

Özbekistan'a sonuçlar neden yetmedi?

Shomurodov, milli takımın başarısızlığının tek bir faktörle açıklanamayacağını söyledi.

Ona göre, Dünya Kupası'nda başarı elde etmek için:

  • sadece teknik yeterli değildir;

  • fiziksel hazırlığın yüksek olması gerekir;

  • pres ve top kontrolünün güçlü olması şarttır;

  • her hatta yüksek tempoda hareket etmek gerekir.

«Diğerlerinden sadece bir konuda daha iyi olmak yetmez. Her açıdan güçlü olmak gerekir».

«Sahada her şey çok farklıymış»

Özbek futbolcuları Kolombiya ve Portekiz gibi güçlü rakiplere karşı bir şeyler yapabileceklerine inanıyorlardı. Ancak maçlar başladığında, Dünya Kupası'ndaki tempo ve baskının tamamen farklı olduğu hissedildi.

Shomurodov, bu seviyede top kaybının veya pres hatasının anında cezalandırıldığını belirtti.

«Dünya Kupası'na geldiğinizde bir şeyler yapabiliriz güveni oluyor. Ama sahada her şey farklı. Bu başka bir seviye».

Afrika takımlarının temel avantajı nedir?

Sardor, Afrika takımlarının sadece fiziksel güçle öne çıkmadığı görüşünü bildirdi.

Avrupa'da oynayan Afrikalı futbolcuların teknik, hız ve beceri açısından da yüksek seviyede olduklarını vurguladı.

Bu nedenle, derin savunma yapsalar bile kontra ataklarda büyük tehlike yaratabiliyorlar.

Dünya Kupası Özbek futboluna ne kattı?

Sonuçlar ağır olsa da Shomurodov, Dünya Kupası'nın Özbek futbolu için faydalı olduğunu belirtti.

Ona göre, turnuvadaki katılım:

  • genç futbolculara büyük deneyim kazandırdı;

  • Özbek futbolunu dünyaya daha fazla tanıttı;

  • Avrupalı scoutların dikkatini yetenekli oyuncularımıza çekti;

  • gelecekte daha fazla Özbek futbolcusunun Avrupa kulüplerine gitmesine önayak olabilir.

«Özbek futbolu bundan kazançlı çıktı. Avrupa kulüpleri yetenekli gençlerimize dikkat etmeye başladı».

Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası galibiyetsiz sona erdi. Ancak Shomurodov'un belirttiği gibi, bu deneyim gelecekteki büyük başarılar için önemli bir temel olabilir.

Sizce milli takımımıza Dünya Kupası'nda en çok ne eksikti? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

ShomurodovO'zbekistonKolombiyaPortuziyaKolombiya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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