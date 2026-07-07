2026 Dünya Kupası. Arjantin — Mısır: Son şampiyon için yeni bir sınav

·82·Spor
2026 Dünya Kupası. Arjantin — Mısır: Son şampiyon için yeni bir sınav

Bugün, 7 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası son 16 turunun bir diğer heyecan verici maçı oynanacak. Son dünya şampiyonu Arjantin, Atlanta'da Mısır milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak. Kazanan takım turnuvada çeyrek finale yükselecek.

Maç Atlanta'da oynanacak

Arjantin ile Mısır arasındaki karşılaşma, ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda gerçekleşecek.

2026 Dünya Kupası. Son 16 turu

Arjantin — Mısır

Başlama saati: 21:00, Taşkent saatiyle.

Arjantin zorlu bir galibiyetle geldi

Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) milli takımı ile karşılaşmıştı.

Çekişmeli geçen maçın normal süresinde kazanan çıkmadı. Uzatmalarda üstünlük kuran Arjantinliler, 3-2'lik skorla galip gelerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Mısır, Avustralya'yı penaltılarla eledi

Mısır milli takımı, bir önceki turda Avustralya ile mücadele etti.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında ise Mısırlılar 4-2 üstünlük sağlayarak turnuvadaki yolculuğuna devam etti.

Son şampiyon yoluna devam edebilecek mi?

Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Şimdi son şampiyonu bir başka kritik sınav bekliyor. Bir tarafta büyük tecrübeye sahip Arjantin, diğer tarafta ise Avustralya'yı turnuva dışı bırakan dirençli Mısır; Atlanta'da kolay bir maç olmayacağı kesin.

Dünya KupasıArjantinMısırFutbolAtlanta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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