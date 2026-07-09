OpenAI, GPT-5.6 model ailesini tanıttı

·12·Teknoloji
OpenAI, GPT-5.6 model ailesini tanıttı

OpenAI, GPT-5.6 model ailesini genel kullanıma sundu. Yeni nesil üç varyanttan oluşuyor: Sol ana ve en güçlü model olarak, Terra günlük işler için dengeli bir seçenek olarak, Luna ise en ekonomik model olarak konumlandırıldı.

Şirketin açıklamasına göre GPT-5.6; kod yazma, bilgiye dayalı görevler, siber güvenlik ve bilimsel çalışmalarla ilgili görevlerde önceki modellere kıyasla daha verimli çalışacak şekilde tasarlandı. OpenAI, Sol sürümünün karmaşık görevlerde yüksek sonuçlar verdiğini, daha az token tükettiğini ve bazı süreçleri daha hızlı gerçekleştirdiğini belirtti.

Yeni modellerde max ve ultra modları da bulunuyor. Max, modele görevi daha derinlemesine incelemesi ve sonucu tekrar kontrol etmesi için daha fazla zaman tanıyor. Ultra modu ise birden fazla ajanı paralel çalıştırarak uzun süreli veya çok aşamalı işlerin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı oluyor.

GPT-5.6 sadece metin veya kod hazırlamakla sınırlı değil. Hazır sonucu kontrol etme, arayüz veya belgelerdeki hataları bulma ve bunları düzeltme yeteneklerine de sahip. OpenAI, modelin sunumlar, belgeler ve elektronik tablolarla çalışırken daha kesin sonuçlar verebileceğini bildirdi.

Yeni nesil; ChatGPT, Codex ve OpenAI API aracılığıyla kademeli olarak dağıtılıyor. ChatGPT Work hizmetinde model; Slack, Notion, Microsoft 365 ve Google Drive gibi iş ortamlarındaki verilerle çalışarak bunlardan hazır belge, sunum veya diğer materyalleri oluşturabiliyor.

API aracılığıyla geliştiriciler Sol, Terra ve Luna modellerini kullanabilir. OpenAI fiyatları 1 milyon token üzerinden belirledi: Sol için giriş tokenları 5 dolar, çıkış tokenları 30 dolar; Terra için 2,5 ve 15 dolar; Luna için 1 ve 6 dolar.

Şirket, modellerin genel kullanıma sunulmadan önce güvenlik açısından kapsamlı testlerden geçirildiğini açıkladı. Bu süreçte insan katılımlı red teaming, otomatik testler ve kötü niyetli kullanıma karşı ek koruma önlemleri uygulandı.

OpenAIGPT-5.6ChatGPTSolTerra
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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