Uzay tuvaletini temizleyen kız Mars projesine liderlik etti

·64·Dünya
Uzay tuvaletini temizleyen kız Mars projesine liderlik etti

14 yaşında staj döneminde uzay tuvaletini temizleme işine katılan Claire Parfitt, yıllar sonra Avrupa Uzay Ajansı'nda Mars'ı araştıran en önemli projelerden birine liderlik eden bir uzman haline geldi.

Nottingham'da doğan Claire'in uzay alanına ilgisi okul yıllarında başladı. Başlangıçta NASA'da staj yapmak için başvurdu, ancak ret yanıtı aldı. Bunun üzerine Leicester'daki Ulusal Uzay Bilim Merkezi'nde staj yapma imkanı buldu.

O dönemde merkez, İngiltere'nin ana uzay müzesi olan Ulusal Uzay Merkezi'nin açılışına hazırlanıyordu. Claire, eserlerin teslim alınması ve hazırlanması işlerine katıldı. Bunlar arasında uzay tuvaleti de bulunuyordu ve onu açma, temizleme ve muhafaza etme süreçlerinde görev aldı.

Ayrıca İngiltere'den uzaya uçan ilk insan olan Helen Sharman'ın giydiği uzay giysisinin teslim alınması işlerinde de yer aldı. Claire'e göre, bu deneyim onun gelecekteki mesleğini seçmesinde güçlü bir itki oldu.

Daha sonra fizik alanında yükseköğrenim diploması ve uzay araçlarının enerji sistemleri mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Kariyeri boyunca Mars yüzeyini araştıran ExoMars Rosalind Franklin roveri ile Güneş rüzgârı ve Dünya manyetik alanının karşılıklı etkileşimini inceleyen SMILE misyonunda yer aldı.

2019'dan bu yana Claire Parfitt, Hollanda'daki Avrupa Uzay Ajansı'nın Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde faaliyet göstermektedir. Şu anda insanların ve robotların yer alacağı gelecekteki Mars keşiflerini planlayan ekibe liderlik ediyor. Ayrıca Uluslararası Mars Araştırma Çalışma Grubu'nun başkanıdır.

Uzman, Mars'ın bilimsel açıdan en önemli gezegenlerden biri olduğunu ve onu derinlemesine incelemenin gelecekteki insanlı uçuşlar için büyük önem taşıdığını vurguladı.

«Rosalind Franklin roveri 2028'de fırlatılırsa bu çok heyecan verici bir olay olacak. Önümüzdeki on yıllarda Mars'ı korumak ve Avrupa için en değerli bilimsel verileri elde etmek amacıyla tüm adımları titizlikle planlamamız gerekiyor», dedi Claire Parfitt.

Claire ParfittAvrupa Uzay AjansıNASAExoMars Rosalind FranklinHelen Sharman
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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