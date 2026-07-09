Ukrayna füze testine yaklaştı: Açıklamada Moskova da zikredildi

Ukraynalı Fire Point şirketinin baş tasarımcısı Denis Stillerman, ülkenin balistik füzesi konusunda önemli bir aşamaya yaklaşıldığını duyurdu.

"Flamingo" füzesini geliştiren şirketin temsilcisine göre, uçuş testlerini başlatmak için sadece tek bir aşama, yani motor testi kaldı.

Uçuş testine bir adım kaldığı belirtildi

Stillerman Liga.net yayınına verdiği röportajda Ukrayna'nın balistik füzesine yönelik hazırlık süreci hakkında konuştu.

Şu anki aşamada temel görevin motor testini gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

"Sadece motoru test edeceğiz ve ardından uçuş testlerine başlayacağız," dedi.

Füzenin algoritma komutlarını yerine getirmesi denetlenecek

Baş tasarımcı, bir sonraki aşamada füzenin kontrol sistemi, uçuş sırasındaki stabilitesi ve algoritma talimatlarını yerine getirme becerisinin gözlemleneceğini vurguladı.

Stillerman'a göre, füzenin kontrol edilebilir olduğu ve belirlenen algoritmalar doğrultusunda hareket ettiği doğrulandığında bir sonraki aşamaya geçilecek.

Rusya topraklarına ilişkin açıklama dikkat çekti

Fire Point temsilcisi röportaj sırasında testlerin Rusya topraklarında gerçekleştirilebileceğine dair de konuştu.

"Sonbaharda füzelerimizi Rusya'da test edeceğiz," dedi Stillerman.

Sözlerine göre, ilk hedef olarak Moskova zikredildi. Ayrıca korunan askeri tesislerin de olası hedefler olduğu belirtildi.

Fire Point ve "Flamingo" projesi

Fire Point, Ukrayna'da "Flamingo" füzesini üreten şirket olarak anılıyor.

Şirket temsilcilerinin bu açıklaması, Ukrayna'nın füze programı etrafındaki tartışmaları daha da alevlendirebilir. Özellikle balistik füze, uçuş testleri ve Rusya toprakları söz konusu olduğunda, bu konu askeri ve siyasi açıdan büyük önem taşıyor.

Sonbahar ayları belirleyici aşama olabilir

Şimdilik proje hakkındaki temel bilgiler şirket temsilcisinin açıklamalarına dayanıyor.

Ancak Stillerman'ın belirttiği tarihler gerçekleşirse, sonbahar ayları Ukrayna füze programı için en önemli dönüm noktalarından biri haline gelebilir. Bu durumun, savaştaki askeri dengeyi ve Rusya'nın iç güvenlik hesaplarını etkilemesi muhtemeldir.