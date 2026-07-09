Max ulusal mesajlaşma uygulamasında herkese açık kanal oluşturma özelliği kullanıma sunuldu

·31·Teknoloji
Max ulusal mesajlaşma uygulamasında herkese açık kanal oluşturma özelliği kullanıma sunuldu

Özbekistan'da giderek popülerleşen yerli mesajlaşma uygulaması Max, kullanıcılarına yeni ve önemli bir özellik sundu. Artık Android platformu kullanıcıları, servis içerisinde herkese açık kanallar oluşturabilir ve mevcut kişisel kanallarını genel formata dönüştürebilirler. Bu yenilik, platformun bilgi paylaşımı ve sosyal medya olarak itibarını artırmaya hizmet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mesajlaşma uygulamasının basın servisinden alınan bilgilere göre, söz konusu özellik önümüzdeki günlerde uygulamanın masaüstü (desktop) ve web sürümlerinde de yer alacak. Bu durum, içerik üreticilerinin kitlelerini genişletmelerine ve bilgileri sınırsız sayıda kullanıcıya ulaştırmalarına olanak tanıyacak.

Yeni kanal oluşturma prosedürü

Herkese açık kanal açma süreci oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde tasarlandı. Bunun için kullanıcının "Sohbetler" bölümüne girip yeni kanal oluşturma düğmesine basması yeterlidir. Ardından kanal adı, açıklaması ve kapak görselinin belirlenmesi gerekmektedir. Sürecin son aşamasında kanalı genel statüye geçirmek ve ona benzersiz bir bağlantı (link) eklemek yeterlidir.

Güvenlik ve kimlik doğrulama amacıyla, herkese açık kanal oluşturacak kişilerden "Raqamli ID" (Dijital Kimlik) sistemini bağlamalarının istendiğini belirtmek gerekir. Eğer kullanıcı daha önce bu tanımlamadan geçmediyse, sistem onu otomatik olarak kayıt işlemine yönlendirir. Bu önlem, platformda sahte ve zararlı içeriklerin yayılmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

İstatistikler ve büyüme oranları

Max mesajlaşma uygulamasının hızla geliştiği rakamlara da yansıyor. Şirket raporuna göre, bu yılın Temmuz ayı itibarıyla platformdaki toplam kanal sayısı 10 milyonu aşmış durumda. Bunların toplam kitlesi ise şaşırtıcı bir şekilde 430 milyon aboneye ulaşıyor.

Uygulamanın aktif kullanıcı sayısı da istikrarlı bir şekilde artıyor ve şu anda 125 milyon barajını aşmış durumda. Herkese açık kanallar özelliğinin devreye girmesiyle, Max platformunun Telegram gibi büyük rakiplerle rekabette konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, yerli mesajlaşma uygulamasında açık kanalların ortaya çıkması; yerel markalar, medya kuruluşları ve blog yazarları için yeni bir pazarlama alanı yaratacak. Bu da Özbekistan'ın dijital ekosisteminin daha da gelişmesine ivme kazandıracaktır.

MaxMesajlaşmaTeknolojiRaqamli IDHerkese Açık Kanallar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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