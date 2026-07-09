Mercor girişimi değerini 20 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor

Yapay zeka eğitimi ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış Mercor girişimi, piyasa değerini kısa sürede iki katına çıkarmayı planlıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, yeni bir yatırım turu kapsamında 20 milyar dolarlık değerleme üzerinden görüşmeler yürütüyor. Bu rakam, bu yılın Ekim ayındaki 10 milyar dolarlık değerlemenin ardından büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtilse de, Mercor yatırımcılardan yeni değerleme üzerinden resmi bir teklif (term sheet) aldığını duyurdu. Bu finansal büyüme, şirketin yapay zeka pazarındaki konumunun ne kadar güçlendiğini gösteriyor. Teknoloji meraklıları için de ilgi çekici olan bu gelişme, küresel AI yarışında yeni bir devin şekillendiğini ortaya koyuyor.

Gelirde keskin artış ve stratejik satın almalar

Şirketin kurucusu ve CEO'su Brandon Foody, sosyal medya üzerinden Mercor'un yıllık gelirinin 2 milyar doları aştığını duyurdu. Dikkat çekici olan ise bu rakamın, sadece dört ay önceki sonuçtan yüzde 100 daha fazla olmasıdır. Bu hızlı büyüme hızı, yatırımcıların girişime olan güvenini daha da artırıyor.

Bunun yanı sıra Mercor, teknolojik yeteneklerini genişletmek amacıyla Deeptune şirketini satın aldığını açıkladı. Deeptune, yapay zeka ajanlarının eğitilmesine yardımcı olan gelişmiş çözümler sunuyor. Anlaşmaya göre, Deeptune ekibi tam kadro olarak Mercor bünyesine katılacak. Bu adım, şirketin daha karmaşık ve akıllı AI sistemleri oluşturmasını sağlayacak.

Zorluklardan sonra toparlanma

2026'nın başları Mercor için oldukça zorlu geçmişti. Business Insider'a göre, o dönemde şirket veri sızıntısı sorunlarıyla karşılaşmış ve bazı sözleşmeli çalışanlar tarafından dava edilmişti. Ancak mevcut finansal sonuçlar ve yeni yatırım planları, şirketin bu zorlukları başarıyla geride bıraktığını gösteriyor.

Mercor gibi şirketlerin büyümesinin, Orta Asya bölgesi de dahil olmak üzere dünya genelinde yapay zeka teknolojilerine olan talebi ve yatırım akışını güçlendirmesi bekleniyor. Şirket şu anda sadece teknolojik altyapıyı değil, aynı zamanda AI alanındaki en yetenekli uzmanları da kendine çekmeye devam ediyor.