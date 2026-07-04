Dünya güçlü manyetik fırtına tarafından sarıldı: bilim insanları uyarıyor

Dünya gezegeninde G3.33 seviyesinde güçlü bir manyetik fırtına gözlemlenmektedir. Uzmanlar, bunun 2026 yılının başından bu yana kaydedilen ikinci en güçlü jeomanyetik olay olduğunu ve Güneş'teki aktivitenin keskin bir şekilde artmasıyla bağlantılı olduğunu vurguladılar.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Güneş Astronomisi Laboratuvarı'na göre, manyetik fırtına önceki tahminlere kıyasla yaklaşık bir gün daha geç başlamıştır.

Bilim insanlarının belirttiğine göre, Dünya'nın manyetik alanı son 24 saat boyunca Güneş'ten püskürülen plazma akımlarının etkisi altında kalmıştır. Bu akımların ilk dalgası 3 Temmuz'da yerel saatle yaklaşık 16:00'da Dünya'ya ulaşmıştır.

Belirleyici değişim ise 4 Temmuz'a geçen gece gözlemlenmiştir. Tam olarak bu sırada Güneş rüzgârının hızı keskin bir şekilde artmış ve gezegenler arası manyetik alanın yönü değişmiştir. Bunun sonucunda G3.33 seviyesinde güçlü bir jeomanyetik fırtına ortaya çıkmıştır.

Uzmanlar, Güneş parlamalarının X-ışını radyasyonunun gücüne göre A, B, C, M ve X sınıflarına ayrıldığını hatırlatmaktadır. İşte böyle güçlü jeomanyetik fırtınalar bazı durumlarda elektrik şebekeleri ve iletişim sistemlerinin çalışmasında aksamalara neden olabilir, kuşların ve bazı hayvanların göç yönlerini etkileyebilir.

Ayrıca, bu tür jeomanyetik aktivite döneminde kutup ışıklarının gözlemlendiği bölgelerin genişlemesi de ihtimal dışı değildir. Bilim insanları, Güneş aktivitesini sürekli olarak izlediklerini ve durumun gelişimini kontrol ettiklerini açıkladılar.