Fransa ve Fas maçı için ilk 11'ler belli oldu

·91·Spor
Fransa ve Fas maçı için ilk 11'ler belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ve Fas karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat 01:00'de Foxborough'daki stadyumda başlayacak. Takımlar ilk 11'lerini açıkladı. Fransa 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkarken, hücumun merkezinde Kylian Mbappé yer alıyor. Fas da 4-2-3-1 sistemini tercih etti ve kalede Yassine Bounou görev yapacak. Yedek kulübesi ve teknik heyet listesi ekran görüntüsünde tam olarak görünmüyor.

Fransa'nın ilk 11'i:

• M. Maignan
• J. Koundé
• D. Upamecano
• W. Saliba
• L. Digne
• M. Koné
• A. Rabiot
• O. Dembélé
• M. Olise
• D. Doué
• K. Mbappé

Fas'ın ilk 11'i:

• Bounou
• A. Salah-Eddine
• N. Mazraoui
• N. Aguerd
• A. Hakimi
• N. El Aynaoui
• A. Richardson
• B. El Khannouss
• A. Ounahi
• B. Diaz
• C. Talbi

Maçın galibi yarı finale yükselecek. Fransa'nın hücumda Mbappé, Dembélé, Olise ve Doué ile etkili olması bekleniyor. Fas ise kanatlarda Hakimi ve Salah-Eddine'in hızından yararlanmaya çalışacak.

FransaFasKylian MbappéYassine BounouAchraf HakimiFIFA 2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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