Fransa ve Fas maçı için ilk 11'ler belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ve Fas karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat 01:00'de Foxborough'daki stadyumda başlayacak. Takımlar ilk 11'lerini açıkladı. Fransa 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkarken, hücumun merkezinde Kylian Mbappé yer alıyor. Fas da 4-2-3-1 sistemini tercih etti ve kalede Yassine Bounou görev yapacak. Yedek kulübesi ve teknik heyet listesi ekran görüntüsünde tam olarak görünmüyor.

Fransa'nın ilk 11'i:

• M. Maignan

• J. Koundé

• D. Upamecano

• W. Saliba

• L. Digne

• M. Koné

• A. Rabiot

• O. Dembélé

• M. Olise

• D. Doué

• K. Mbappé

Fas'ın ilk 11'i:

• Bounou

• A. Salah-Eddine

• N. Mazraoui

• N. Aguerd

• A. Hakimi

• N. El Aynaoui

• A. Richardson

• B. El Khannouss

• A. Ounahi

• B. Diaz

• C. Talbi

Maçın galibi yarı finale yükselecek. Fransa'nın hücumda Mbappé, Dembélé, Olise ve Doué ile etkili olması bekleniyor. Fas ise kanatlarda Hakimi ve Salah-Eddine'in hızından yararlanmaya çalışacak.