Fransa ve Fas maçı için ilk 11'ler belli oldu
FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ve Fas karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat 01:00'de Foxborough'daki stadyumda başlayacak. Takımlar ilk 11'lerini açıkladı. Fransa 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkarken, hücumun merkezinde Kylian Mbappé yer alıyor. Fas da 4-2-3-1 sistemini tercih etti ve kalede Yassine Bounou görev yapacak. Yedek kulübesi ve teknik heyet listesi ekran görüntüsünde tam olarak görünmüyor.
Fransa'nın ilk 11'i:
• M. Maignan
• J. Koundé
• D. Upamecano
• W. Saliba
• L. Digne
• M. Koné
• A. Rabiot
• O. Dembélé
• M. Olise
• D. Doué
• K. Mbappé
Fas'ın ilk 11'i:
• Bounou
• A. Salah-Eddine
• N. Mazraoui
• N. Aguerd
• A. Hakimi
• N. El Aynaoui
• A. Richardson
• B. El Khannouss
• A. Ounahi
• B. Diaz
• C. Talbi
Maçın galibi yarı finale yükselecek. Fransa'nın hücumda Mbappé, Dembélé, Olise ve Doué ile etkili olması bekleniyor. Fas ise kanatlarda Hakimi ve Salah-Eddine'in hızından yararlanmaya çalışacak.
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