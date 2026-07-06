Ronaldo'dan şok vaat: "Galibiyet gelirse Rolls-Royce hediye edeceğim"

·157·Spor
Ronaldo'dan şok vaat: "Galibiyet gelirse Rolls-Royce hediye edeceğim"

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo önemli karşılaşma öncesinde takım arkadaşlarını daha da motive edecek sürpriz bir vaatte bulundu. Ronaldo, Portekiz'in bugünkü maçta İspanya'yı mağlup edip finale yükselmesi durumunda, takımdaki her bir futbolcuya şahsen Rolls-Royce otomobili hediye edeceğini açıkladı.

Bu haber kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve futbolseverler arasında büyük ilgi gördü. Ronaldo'nun bu cömert vaadinin, takımı ekstra motive etmeyi ve kritik maç öncesinde moral seviyesini yükseltmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Portekiz ile İspanya arasındaki maç futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Şimdi tüm gözler sahadaki sonuca çevrilmiş durumda; Portekiz kazanıp finale çıkarsa Ronaldo'nun sözünü tutup tutmayacağı ise gündemin en önemli konularından biri haline geldi.

Cristiano RonaldoPortekizİspanyaFutbolRolls-Royce
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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