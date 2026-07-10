Startup dünyasındaki hatalar: 500'den fazla projenin yatırımcısı deneyimlerini paylaştı

·1·Teknoloji
Startup dünyasındaki hatalar: 500'den fazla projenin yatırımcısı deneyimlerini paylaştı

Startup ekosisteminde on yıldan fazla deneyime sahip olan Precursor Ventures kurucusu ve yönetici ortağı Charles Hudson, 500'den fazla şirkete yatırım yaptı. Build Mode projesine verdiği röportajda, günümüz genç girişimcilerinin yaptığı en temel hataları ve yatırım çekmenin değişen kurallarını anlattı. Bu konu Techcrunch.com tarafından haber edilmektedir.

Hudson, piyasa koşullarının keskin bir şekilde değiştiğini ve artık eski "kılavuzların" işe yaramadığını vurguluyor. Özellikle yapay zeka (AI) alanındaki eşsiz büyüme oranları, yatırımcıların beklentilerini artırdı. Günümüzde diğer sektörlerde iki veya üç kat büyüme gösteren şirketler bile yatırımcıların gözünde "iyi ama mükemmel değil" notunu alabiliyor. Bu durum, kuruculardan çok daha yaratıcı bir yaklaşım talep ediyor.

Yüksek değerleme ve "esaret" riski

Birçok startup kurucusu, şirketlerini mümkün olduğunca yüksek bir değerleme (valuation) ile konumlandırmaya çalışır. Bu, medya ilgisini çekmek ve diğer yatırımcılar nezdinde prestij kazanmak için faydalı görünse de, Hudson bunu ciddi bir risk olarak görüyor. Ona göre, çok yüksek bir değerleme, kurucuyu kendi şirketinin "esiri" haline getirebilir.

"Büyük miktarda para topluyorsunuz ve insanları devasa hedeflere inandırıyorsunuz. Yatırımcılar paralarını geri almayı değil, onlardan aldığınız yatırıma değecek bir şey inşa etmenizi bekliyor," diyor Hudson. Bu nedenle kurucuların kendi kapasitelerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeleri ve önümüzdeki 10 yıl boyunca kiminle çalışmaya hazır olduklarını belirlemeleri gerekiyor.

Yatırımcı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Yatırım çekme sürecinde sadece yatırımcının sizi değil, sizin de yatırımcıyı seçtiğinizi unutmamalısınız. Hudson, yatırımcıların işe alım, pazara giriş (GTM) stratejisi ve diğer platformlarla bağlantılar konusundaki vaatlerini kontrol etmeyi tavsiye ediyor. Bunun için, ilgili yatırımcının portföyündeki diğer startup kurucularıyla görüşmek en etkili yöntemdir.

Venture capital (girişim sermayesi) her iş türü için uygun değildir. Hudson'a göre, girişim sermayesi yalnızca tüm bir fonun maliyetlerini karşılayabilecek projelere yönlendirilmelidir. Çoğu zaman iyi iş projeleri, girişim ölçeğinde bir büyüme sağlayamayabilir ve bu oldukça normal bir durumdur.

Günümüzde yatırımcılar startup'ları sadece geçen yılki performanslarıyla değil, tarihin en hızlı gelişen AI şirketleriyle kıyaslıyor. Bu durum, startup dünyasında rekabetin ne kadar arttığını gösteriyor. ixbt.com'a göre, böyle bir ortamda yalnızca pazar ihtiyaçlarını doğru anlayan ve stratejik ortak seçebilen projeler başarıya ulaşabilir.

StartupYatırımGirişim Sermayesiİş DünyasıTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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