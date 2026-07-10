Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta'dan daha yüksek torka sahip yeni elektrikli bisiklet tanıtıldı

·2·Teknoloji
Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta'dan daha yüksek torka sahip yeni elektrikli bisiklet tanıtıldı

Elektrikli araç pazarı hızla gelişirken, Ariel Rider şirketi yeni Mudd 72V modelini tanıttı. Bu cihaz dış görünüşüyle bir bisikleti andırsa da, teknik kapasitesi bakımından hafif elektrikli motosikletlere daha yakın bir konumda bulunuyor. Yeni model, sadece hızıyla değil, sınıfı için alışılmadık olan gücüyle de sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mudd 72V modelinin temel özelliği, yağ soğutmalı arka tekerlek motorunda gizli. Motorun nominal gücü 3500 W iken, en yüksek yüklerde (pik güç) 8000 W'a kadar ulaşabiliyor. Üretici, cihazın 330 N·m tork ürettiğini belirtiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 1,8 litrelik motora sahip Lada Vesta otomobilinin maksimum torku 170 N·m'dir; yani yeni elektrikli bisiklet ondan neredeyse iki kat daha güçlüdür.

Hız ve menzil kapasitesi

ixbt.com verilerine göre, bu elektrikli bisiklet saatte 105 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu değer, şehir içi ulaşım için oldukça yeterli olup sürücünün trafik akışında güvenle hareket etmesini sağlıyor. Cihaz, 2,8 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılmış olup tek şarjla 200 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Gerçek menzil değerinin sürücünün ağırlığına, yol eğimine, seçilen sürüş moduna ve hava koşullarına bağlı olarak değişebileceğini belirtmek gerekir. Yine de Mudd 72V, tam teşekküllü bir pedal sistemiyle donatıldığı için format olarak bir bisiklet olmaya devam ediyor. Bu özellik, batarya bittiğinde bile sürüşe devam etme imkanı tanıyor.

Konstrüksiyon ve güvenlik

Cihazın gövdesi, 181 kg'a kadar yük taşıyabilen sağlam bir alüminyum şasiden oluşuyor. Sürüş konforunu sağlamak için şu teknik çözümler uygulanmış:

  • DNM havalı amortisöre sahip dört bağlantılı arka süspansiyon;
  • 100 mm hareket mesafesine sahip ön çatal;
  • 24 inç genişliğinde lastikler;
  • Ön ve arka tekerleklerde dört pistonlu hidrolik frenler.
Kullanıcılar, sürüş senaryosuna bağlı olarak Eco, Sport ve Boost olmak üzere üç ana moddan birini seçebilirler. Her modda, sürücünün fiziksel eforunu kendi isteğine göre yönetmesini sağlayan altı farklı pedal destek seviyesi mevcuttur.

Ariel Rider Mudd 72V modelinin fiyatı 2800 dolar olarak belirlendi. Bu tür araçlar, şehir içi trafikten kaçınmak ve çevre dostu ulaşımı tercih edenler için ilginç bir alternatif olabilir. Özellikle yüksek hızı ve uzun menzilli bataryası, kurye hizmetleri veya uzun mesafe yolculuk yapanlar için ek kolaylık sağlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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