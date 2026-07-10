Fransa ve Fas maçını sitemizden canlı takip edin

16 Maçın ilk 16 dakikasının ardından Fransa ve Fas arasındaki topa sahip olma oranı %54'e %46.

16 Achraf Hakimi serbest vuruştan orta yapmaya çalıştı ancak top isabetsiz bir şekilde oyun alanının dışına çıktı. Fransa lehine kale vuruşu.

15 Fransa milli takımı savunmacısı Lucas Digne rakibine faul yaptı. Hakem Facundo Tello kural ihlalini belirledi, Faslı oyuncular serbest vuruş kullanacak.

15 Désiré Doué, Fransa adına ceza sahasına isabetli bir pas gönderdi ancak Kylian Mbappé savunma oyuncusuna karşı girdiği ikili mücadeleyi kaybetti.

14 Fransa adına serbest vuruşu Michael Olise kullandı ancak ortası etkisizdi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

14 Fas milli takımı orta sahası Neil El Aynaoui rakibine faul yaptı. Hakem Facundo Tello, Fransa lehine tehlikeli bir serbest vuruş verdi.

13 Fransa milli takımı oyuncusu Lucas Digne'in tehlikeli ortasını savunma uzaklaştırdı.

12 Brahim Diaz bireysel bir çalım denedi ancak rakip savunma oyuncusu hamlesini engelledi.

12 Fransa milli takımı, harika kombinasyonlar ve isabetli paslarla oyunun temposunu yükseltiyor. Rakip savunmayı aşmaya ve hızlı hücumlar geliştirmeye çalışıyorlar.

10 Désiré Doué topu Fransa ceza sahası çizgisi yakınında kontrol edip kaleye şutunu çekti, ancak savunma oyuncusu ustalıkla topu uzaklaştırmayı başardı.

9 Brahim Diaz, Fas milli takımında Achraf Hakimi'ye pasını aktardı ancak top çok hızlı olduğu için fırsat kaçtı. Fransa adına kale vuruşu kullanılacak.

9 Fransa milli takımı oyuncusu Désiré Doué rakibine faul yaptı. Hakem Facundo Tello pozisyonu gördü ve faulü çaldı.

7 Fas milli takımı orta sahada güvenli bir oyun sergileyerek bir dizi isabetli pas yapıyor.

4 Dayot Upamecano, Fransa adına ceza sahası içindeki harika ortayı kafa vuruşuyla sol alt köşeye gönderdi ancak kaleci çevik bir hareketle kurtarışı yaptı.

4 Ousmane Dembélé (Fransa) köşe vuruşunu kısa pasla hızlıca kullandı.

4 Fransa forveti Kylian Mbappé uzaktan şutunu çekti ancak Yassine Bounou harika bir kurtarışla topu kornere çeldi. Fransa köşe vuruşu kullanacak.

3 Fransa milli takımı oyuncuları topu kontrol ediyor ve paslaşıyorlar, rakip savunmasındaki boşlukları bekliyorlar.

2 Neil El Aynaoui, Fas formasıyla rakibinden topu kapmaya çalıştı ancak faul yaptı ve hakem düdüğünü çaldı.

1 Fransa ile Fas arasındaki maç başladı. Her iki takım da sahaya sadece galibiyet için çıktı.

01:14 Fransa ve Fas arasındaki maça hoş geldiniz! İlk 11'ler kısa süre içinde açıklanacak.

01:12 Hakemin düdüğü çaldı, maç başladı. Fas milli takımı maça başladı.

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00:31 Bugünkü maçı baş hakem olarak Facundo Tello yönetecek.

00:31 Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, göz atabilirsiniz.