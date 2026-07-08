38 derece sıcakta arabada unutulan iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde yürek burkan bir trajedi yaşandı. Arabanın içinde unutulan iki yaşındaki kız çocuğu, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. CBS News haberine göre, olay sırasında çocuk bakıcısının gözetimi altındaydı.

Edinilen bilgilere göre olay, Miami şehrinin yaklaşık 32 kilometre kuzeyinde bulunan Hallandale Beach şehrinde meydana geldi. 5 Temmuz günü saat 13:35 civarında polis ekipleri, gelen bir ihbar üzerine konutlardan birine gitti ve bahçede park halindeki bir minivanın içinde iki yaşındaki kız çocuğunu buldu.

O gün şehirde hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselmişti ve kapalı araç içindeki sıcaklığın bundan çok daha yüksek seviyelere çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Kurtarma ekipleri çocuğu acilen hastaneye kaldırdı ancak doktorlar tüm müdahalelere rağmen onu kurtaramadı. Küçük kızın araçta tam olarak ne kadar süre kaldığı henüz bilinmiyor.

Polis verilerine göre, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma yürütülüyor. Soruşturma devam ettiği için henüz kimseye resmi bir suçlamada bulunulmadı.

Kolluk kuvvetleri, bu olayın ardından tüm ebeveynlere, vasilere ve bakıcılara bir kez daha önemli bir uyarıda bulundu.

Polisin resmi açıklamasında, «Bu çok ağır ve üzücü bir kayıp. Çocuğun ailesine ve bu trajediden etkilenen herkese başsağlığı diliyoruz. Ayrıca tüm ebeveynleri, vasileri ve bakıcıları bir kez daha uyarıyoruz: Arabayı kilitlemeden önce her zaman arka koltuğu kontrol edin» ifadeleri yer aldı.

KidsAndCars.org sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, bu olay ABD'de 2026 yılının başından bu yana sıcakta araba içinde unutulması sonucu hayatını kaybeden en az onuncu çocuk oldu. 2025 yılı boyunca ise ülke genelinde benzer kazalar nedeniyle en az 37 çocuk yaşamını yitirmişti.