38 derece sıcakta arabada unutulan iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

·64·Dünya
38 derece sıcakta arabada unutulan iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde yürek burkan bir trajedi yaşandı. Arabanın içinde unutulan iki yaşındaki kız çocuğu, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. CBS News haberine göre, olay sırasında çocuk bakıcısının gözetimi altındaydı.

Edinilen bilgilere göre olay, Miami şehrinin yaklaşık 32 kilometre kuzeyinde bulunan Hallandale Beach şehrinde meydana geldi. 5 Temmuz günü saat 13:35 civarında polis ekipleri, gelen bir ihbar üzerine konutlardan birine gitti ve bahçede park halindeki bir minivanın içinde iki yaşındaki kız çocuğunu buldu.

O gün şehirde hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselmişti ve kapalı araç içindeki sıcaklığın bundan çok daha yüksek seviyelere çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Kurtarma ekipleri çocuğu acilen hastaneye kaldırdı ancak doktorlar tüm müdahalelere rağmen onu kurtaramadı. Küçük kızın araçta tam olarak ne kadar süre kaldığı henüz bilinmiyor.

Polis verilerine göre, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma yürütülüyor. Soruşturma devam ettiği için henüz kimseye resmi bir suçlamada bulunulmadı.

Kolluk kuvvetleri, bu olayın ardından tüm ebeveynlere, vasilere ve bakıcılara bir kez daha önemli bir uyarıda bulundu.

Polisin resmi açıklamasında, «Bu çok ağır ve üzücü bir kayıp. Çocuğun ailesine ve bu trajediden etkilenen herkese başsağlığı diliyoruz. Ayrıca tüm ebeveynleri, vasileri ve bakıcıları bir kez daha uyarıyoruz: Arabayı kilitlemeden önce her zaman arka koltuğu kontrol edin» ifadeleri yer aldı.

KidsAndCars.org sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, bu olay ABD'de 2026 yılının başından bu yana sıcakta araba içinde unutulması sonucu hayatını kaybeden en az onuncu çocuk oldu. 2025 yılı boyunca ise ülke genelinde benzer kazalar nedeniyle en az 37 çocuk yaşamını yitirmişti.

ABDFloridaTrajediÇocuk GüvenliğiSıcak Hava
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sahadaki trajedi: Yıldırım çarpan futbolcu hayatını kaybettiSahadaki trajedi: Yıldırım çarpan futbolcu hayatını kaybettiBugün, 01:31Trump Türkiye'ye geldi: Yaptırımlar kaldırılıyor, F-35 konusu gündemdeTrump Türkiye'ye geldi: Yaptırımlar kaldırılıyor, F-35 konusu gündemdeBugün, 00:01Bişkek'te 181 yolculu uçak iniş takımı arızası nedeniyle durduBişkek'te 181 yolculu uçak iniş takımı arızası nedeniyle durduDün, 23:52ABD ilk kez yuvarlak olmayan altın sikkesini çıkarıyor (foto)ABD ilk kez yuvarlak olmayan altın sikkesini çıkarıyor (foto)Dün, 23:43Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyorViralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyorDün, 22:01Avustralya'da bir grafiti sanatçısı köprü kulesine dev bir kuş resmi çizdiAvustralya'da bir grafiti sanatçısı köprü kulesine dev bir kuş resmi çizdiDün, 21:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı