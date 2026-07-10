LG ve Alienware monitörleri kullanıcı izni olmadan Windows sistemine reklam yazılımları yüklüyor

Büyük monitör üreticileri LG ve Alienware etrafında yeni bir teknolojik tartışma patlak verdi. Bu şirketlerin bazı monitör modellerinin, Windows işletim sistemine kullanıcının izni olmadan otomatik olarak özel uygulamalar yüklediği ortaya çıktı. Bu durum sadece sistem kaynaklarının tüketilmesine değil, aynı zamanda beklenmedik reklam bildirimlerinin ortaya çıkmasına da neden oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sorun ilk olarak Reddit sosyal ağındaki kullanıcılar tarafından bildirildi. Özellikle Mags_Smash kullanıcı adına sahip bir kişi, bilgisayarına hiç yüklemediği McAfee antivirüs yazılımından reklam bildirimleri gelmeye başladığını fark etti. Sistem kontrol edildiğinde, buna yeni bir LG monitörü bağlandıktan sonra ortaya çıkan LG Monitor App Installer programının neden olduğu belirlendi.

ixbt.com'un verilerine göre, LG UltraGear 27GP83B ve LG UltraGear 27GN800 gibi monitörler bağlandığında, Windows sistemi Microsoft Store ve Windows Update aracılığıyla otomatik olarak "9PM9N6F47JB8-LGElectronics.LGMonitorApp" tanımlayıcılı uygulamayı indiriyor. En ilginç olanı ise, bu sürecin kullanıcıdan hiçbir onay istememesidir. Windows sistemindeki Reliability Monitor ve Event Viewer araçları, bu izinsiz yükleme sürecini kaydetti.

Sadece LG değil, Alienware ve Dell de şüpheli

Tartışmalar sırasında bu uygulamanın sadece LG markasına özgü olmadığı anlaşıldı. Dell ve Alienware monitör sahipleri de benzer durumlarla karşılaştıklarını belirttiler. Uzmanlar bunu, Asus anakartlarında bulunan Armory Crate yazılımının otomatik yüklenmesine benzetiyor. Ancak monitörler söz konusu olduğunda, üçüncü taraf reklam yazılımlarının (bloatware) ortaya çıkması kullanıcıların sert tepkisine yol açtı.

Bu yazılımı kaldırmak da kendine has zorluklar yaratıyor. LG Monitor App uygulaması, Microsoft Store üzerinden standart yöntemle kaldırılamıyor. Kullanıcılar çözüm olarak şimdilik başlangıç (startup) ayarlarından bu programı devre dışı bırakmayı veya Windows sistemindeki Grup İlkesi (Group Policy) aracılığıyla cihazlara bağlı meta verilerin yüklenmesini engellemeyi öneriyorlar.

Sorunu tamamen çözmek için gpedit.msc bölümüne girerek Computer Configuration → Administrative Templates → System → Device Installation yolunu izleyerek otomatik yüklemeyi kısıtlamak gerekiyor. Bazı radikal kullanıcılar ise Microsoft Store mağazasını tamamen engellemeyi öneriyor. Üreticiler henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

LG UltraGear serisi monitörler piyasada oldukça popüler olduğu için bu haber kullanıcılar için de büyük önem taşıyor. Eğer sizde de beklenmedik reklamlar çıkıyorsa, sistemde yabancı LG veya Dell uygulamalarının olup olmadığını kontrol etmeniz tavsiye edilir. Bu tür "gizli" yüklemeler, kişisel veri güvenliğini ve sistem kararlılığını olumsuz etkileyebilir.