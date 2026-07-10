Jeff Bezos destekli Slate Auto, Crayola ile iş birliği yapıyor

·24·Teknoloji
Jeff Bezos destekli Slate Auto, Crayola ile iş birliği yapıyor

Elektrikli araç pazarına yeni giriş yapan ve milyarder Jeff Bezos tarafından finanse edilen girişim Slate Auto, ilk ürünlerini özgün bir tarzda sunmaya devam ediyor. Sadelik ve müşteri tercihine göre özelleştirilebilirlik ilkelerine dayanan şirket, yeni elektrikli araçlarını süslemek için ünlü kalem üreticisi Crayola markasıyla iş birliği başlattı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Slate Auto tarafından sunulan temel konsept, müşterinin 24.950 dolar karşılığında boyasız, gri tonlarında temel bir elektrikli araç satın almasıdır. Araç 205 mil (yaklaşık 330 km) menzile sahip olup, gereksiz teknolojik karmaşıklıklardan arındırılmıştır. Bunun yerine kullanıcılar, özel vinil kaplamalar (wraps) yardımıyla araç tasarımını kendi zevklerine göre kişiselleştirebilirler.

Renklerin uyumu ve yeni iş birliği

Crayola ile yapılan iş birliği kapsamında Slate Auto, beş özel renkte araç kaplaması sundu. Bunlar arasında Cerulean (mavi), Fern (yeşil), Jersey Tomato (kırmızı), Razzmatazz (koyu pembe) ve Dandelion (sarı) gibi markanın ikonik renkleri yer alıyor. ixbt.com'a göre, bu özel renkli kaplamaların fiyatı 1.549,99 dolar olarak belirlendi.

Bu paketi satın alan müşterilere sadece dış görünüm değil, aynı zamanda ek aksesuarlar da sunuluyor. Özellikle araç rengine uygun Crayola markalı bir anahtarlık ve gösterge paneline yerleştirilen özel bir sanatsal öğe olan "Slatelet" de teslim ediliyor. Bu adım, aracı sadece bir ulaşım aracı değil, kişisel bir sanat eseri olarak göstermeyi amaçlıyor.

Crayola'nın küresel ortaklıklar departmanı başkanı Anna Roca, bu projenin markanın tarihindeki ilk otomotiv sektörü iş birliği olduğunu vurguladı. Slate Auto temsilcileri ise gelecekte diğer sanatçılar ve şirketlerle de yeni tasarımlar üzerinde çalışmaya hazır olduklarını belirttiler. Şirket şu anda New Yorklu sanatçı Max Kolo ile de benzer bir proje üzerinde çalışıyor.

Pazardaki konumu ve beklentiler

Slate Auto, otomotiv sektöründe henüz çok yeni bir şirket. Nisan 2025'te faaliyetlerini resmen duyuran şirket, henüz ilk ürünlerini müşterilere teslim etmeye başlamadı. Buna rağmen, uygun fiyat ve yüksek düzeyde kişiselleştirme imkanı, birçok yatırımcının ve tüketicinin dikkatini çekiyor.

Şirketin fiyat politikası da dikkat çekici:

  • İki kişilik temel kamyonet (truck) — 24.950 dolar;
  • Beş kişilik SUV görünümlü modifikasyon — 29.950 dolar;
  • Çeşitli renklerde vinil kaplamalar ve aksesuarlar — ayrıca ücretlendirilir.
Bu tür uygun fiyatlı ve tasarruflu elektrikli araçların gelecekte şehir içi yük taşımacılığı ve kişisel ulaşım maliyetlerini düşürmede önemli bir rol oynaması muhtemeldir. Şu an için Slate Auto sadece ABD pazarına odaklanmış olsa da, Jeff Bezos gibi büyük yatırımcıların desteği projenin küresel ölçeğe ulaşma ihtimalini artırıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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