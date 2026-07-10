OpenAI ve New York Times kavgası: Yapay zeka devi kanıtları gizlemekle suçlandı

·30·Teknoloji
OpenAI ve New York Times kavgası: Yapay zeka devi kanıtları gizlemekle suçlandı

Dünyanın en etkili yayınlarından biri olan New York Times ve The Daily News editörlükleri, OpenAI şirketine karşı devam eden dava sürecinde yeni ve ciddi suçlamalarda bulundu. Davacılar, ChatGPT'nin yaratıcısının eğitim veri tabanında telif hakkıyla korunan materyalleri arama imkanı olduğunu gizlediğini ve mahkemeye sunulması gereken kanıtları kasten yok ettiğini iddia ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

İki yıldır devam eden bu hukuki mücadelenin merkezinde, OpenAI'ın yapay zeka modellerini medya içerikleri temelinde yasa dışı yollarla eğittiği iddiası yer alıyor. Şirket bugüne kadar, devasa veri tabanından belirli materyalleri bulmanın teknik olarak imkansız olduğunu ve kullanıcı gizliliğine aykırı olduğunu savunuyordu. Ancak yeni bilgiler bu iddiaları şüpheye düşürüyor.

Gizli projeler ve saklanan veri tabanı

Dava sürecindeki ifadelere göre, OpenAI mühendisi Vinnie Monaco, şirketin eğitim külliyatındaki telif hakkı ihlallerini denetlemek için halihazırda dahili arama sistemlerini devreye soktuğunu açıkladı. Özellikle şirketin "Project Giraffe" adlı araç seti ve özel filtreler yardımıyla ChatGPT yanıtlarında orijinal metinlerin ne ölçüde tekrarlandığını takip ettiği belirtiliyor.

Ayrıca OpenAI'ın dava açılmadan önce yaklaşık 78 milyon kişiselleştirilmemiş sohbet veri tabanı oluşturduğu ortaya çıktı. Bu veri tabanı, yapay zekanın diğer yayınların fikri mülkiyetinden ne ölçüde yararlandığını analiz etmek için kullanıldı. Yayınların avukatlarına göre OpenAI, halihazırda topladığı ve analiz ettiği verileri sunmayı kasten zorlaştırdı.

Kanıtları yok etme ve mahkemeye baskı

New York Times, OpenAI'ın mahkeme emrine rağmen milyarlarca ChatGPT yanıtını sildiğini ve talep edilen örnek verileri kullanılamaz halde sunduğunu bildirdi. Davacılar, mahkemenin OpenAI hakkında disiplin cezaları uygulamasını, özellikle de şirketin sunduğu 20 milyonluk sohbet örneğinin güvenilmez kabul edilmesini talep ediyor.

Ian B. Crosby liderliğindeki avukat grubunun açıklamasında, OpenAI'ın eylemlerini yasal görseydi gerçeği gizlemeye çalışmayacağı ifade edildi. Bu durum, teknoloji devlerinin telif haklarına yaklaşımını ve mahkeme önündeki sorumluluklarını bir kez daha gündeme getirdi.

OpenAI temsilcisi Drew Pusateri ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Pusateri'ye göre, New York Times'ın pozisyonu zayıfladığı için kullanıcıların özel hayatına müdahale etmeye çalışıyorlar. Şirket, kullanıcı gizliliğini ve "adil kullanım" (fair use) ilkelerini korumaya devam edeceğini vurguladı.

Bu dava sürecinin sadece OpenAI için değil, tüm yapay zeka endüstrisi için önemli bir emsal teşkil etmesi bekleniyor. Mahkemenin yayınlar lehine karar vermesi durumunda, gelecekte üretken modeller için veri toplama prosedürleri kökten değişebilir.

OpenAIChatGPTNew York TimesYapay ZekaTelif Hakkı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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