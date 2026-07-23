SpaceX uzayı fethetmenin eşiğinde: Starship V3 roketi uçuşa hazır

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, bugüne kadarki en güçlü uzay aracı olan Starship V3'ün bir sonraki test uçuşu için hazırlıkların son aşamasına girdi. Teksas'ın güneyindeki Starbase uzay üssünde devasa roket kompleksi fırlatma rampasına yerleştirildi. Bu tür testler, insanlığın Mars'a seyahat etme ve Ay'da kalıcı üsler kurma planlarında belirleyici bir öneme sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

NASA Spaceflight projesi fotoğrafçısı Max Evans tarafından çekilen yeni fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Görüntülerde, Booster 20 hızlandırıcısı ve Ship 40 gemisinden oluşan tam Starship kompleksi gün batımı fonunda yer alıyor. Özellikle devasa Mechazilla kulesinin manipülatörlerinde çalışan personelin roketin yanında minik görünmesi, bu yapının ne kadar devasa olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

ixbt.com'un verilerine göre mühendisler, şu anda Super Heavy hızlandırıcısının ek kontrollerini tamamladılar. Starship V3 roketi, önceki versiyonlarına kıyasla geliştirilmiş motor sistemi ve yük taşıma kapasitesi ile öne çıkıyor. Bu seferki 13. entegre test uçuşu, şirket için teknolojik istikrarı gösterme fırsatıdır.

Teknik sorunlar ve yeni tarih

Hatırlatmak gerekirse, roketin ilk fırlatma girişimi bu yılın 16 Temmuz tarihine planlanmıştı. Ancak motor düzeneğinde tespit edilen teknik arızalar nedeniyle fırlatma ertelenmişti. SpaceX uzmanları tüm sistemleri yeniden gözden geçirerek güvenlik önlemlerini artırdı.

Yeni programa göre, uçuş penceresinin ABD merkezi saatiyle 17:45'te (Özbekistan saatiyle 24 Temmuz'u 25 Temmuz'a bağlayan gece saat 03:45 civarında) açılması bekleniyor. Bu test sırasında geminin atmosferden çıkması, belirlenen yörünge boyunca hareket etmesi ve yeniden iniş algoritmalarını test etmesi gerekiyor.

Starship projesi sadece SpaceX için değil, tüm dünya havacılık ve uzay endüstrisi için önemli bir dönüm noktasıdır. Tamamen yeniden kullanılabilir olan bu sistemin, uzaya yük taşıma maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor. Özbekistan'daki astronotik meraklıları da bu tarihi süreci çevrimiçi yayınlar aracılığıyla takip etme imkanına sahip olacaklar.