ITER projesinde önemli adım: Dünyanın en büyük termonükleer reaktör halkası kapatıldı

·48·Teknoloji
ITER projesinde önemli adım: Dünyanın en büyük termonükleer reaktör halkası kapatıldı

Fransa'nın güneyinde inşa edilmekte olan ITER uluslararası termonükleer projesinin şantiyesinde, geleceğin reaktörünün montajındaki en önemli aşamalardan biri tamamlandı. Mühendisler, tokamakın merkezi şaftına vakum odasının dokuzuncu ve son sektörünü yerleştirerek onu bütünleşik bir halka haline getirdi. Bu olay, insanlığı sınırsız ve temiz enerji kaynağına bir adım daha yaklaştırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu devasa yapı, basitçe ifade etmek gerekirse bir "simit" (torus) şeklindedir ve içinde gelecekte 100 milyon derecenin üzerinde bir sıcaklığa kadar ısıtılmış plazma tutulacaktır. Bu, Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan bile birkaç kat daha sıcaktır. Tamamen monte edildiğinde, vakum odasının toplam ağırlığı yaklaşık 5000 ton olacaktır.

Mühendislik sanatı ve yüksek hassasiyet

Her sektör sadece bir oda parçası değil; vakum kabuğu, ısı kalkanları ve süper iletken mıknatıs sistemi elemanlarını içeren karmaşık bir mühendislik modülüdür. ixbt.com'un verilerine göre, her modülün yüksekliği 11,3 metre, genişliği 6,6 metre ve ağırlığı yaklaşık 400 tondur. Böylesine devasa boyutlara rağmen, tüm parçaların kuyumcu hassasiyetiyle birleştirilmesi gerekmektedir.

Projedeki en büyük zorluk yapıların kütlesinde değil, montajlarındaki aşırı yüksek hassasiyetteydi. En ufak bir sapma bile, aşırı sıcak plazmayı tutan mıknatıs sisteminin çalışmasını engelleyebilir. Plazma reaktör duvarlarına değerse süreç durur ve cihaz zarar görür.

Vakum odasının dokuz sektöründen dördü, Güney Koreli HD Hyundai şirketi tarafından üretildi. İlk iki sektör 2010 yılında sipariş edilmiş, daha sonra Avrupalı yüklenicilerin yerine iki modülün daha hazırlanması da bu şirkete verilmişti. 2024 yılına gelindiğinde tüm yapılar ITER sahasına başarıyla teslim edildi.

Geleceğin enerjisine giden yol

Vakum odasının montajının tamamlanması, projenin ana aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi mühendisler iç sistemlerin montajına, mıknatıs sisteminin geri kalan elemanlarının yerleştirilmesine ve reaktörün ilk testlere hazırlanmasına başlayacaklar. Bu süreçler tamamlandığında, insanlık tarihindeki en büyük bilimsel deneylerden biri başlayacak.

ITER projesi yedi katılımcı; Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore iş birliğiyle yürütülmektedir. Projenin temel amaçları şunlardır:

  • Uzun vadeli kontrollü termonükleer füzyonu göstermek;
  • Ticari termonükleer elektrik santralleri oluşturmak için teknolojik temel hazırlamak;
  • Çevre dostu ve neredeyse tükenmez bir enerji kaynağına sahip olmak.
Eğer bu proje başarıyla tamamlanırsa, dünya enerji sistemi tamamen değişebilir. Termonükleer füzyon, geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak daha güvenlidir ve radyoaktif atık sorunu içermez. Bu da küresel iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığın en güçlü silahı haline gelecektir.

ITERTeknolojiEnerjiTermonükleerBilim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zeka Dünyasında Yeni Dev: Prentis Laboratuvarı 100 Milyon Dolar Yatırım AlıyorYapay Zeka Dünyasında Yeni Dev: Prentis Laboratuvarı 100 Milyon Dolar Yatırım AlıyorBugün, 03:29NM-Tex, Mikroçip Paketleme İçin Kendi Üretim Hattını BaşlatıyorNM-Tex, Mikroçip Paketleme İçin Kendi Üretim Hattını BaşlatıyorBugün, 03:24İnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum Göstergeİnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum GöstergeBugün, 02:53Vietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorVietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorBugün, 02:23ABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiBugün, 02:20Google, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıGoogle, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıBugün, 01:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim