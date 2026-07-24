ITER projesinde önemli adım: Dünyanın en büyük termonükleer reaktör halkası kapatıldı

Fransa'nın güneyinde inşa edilmekte olan ITER uluslararası termonükleer projesinin şantiyesinde, geleceğin reaktörünün montajındaki en önemli aşamalardan biri tamamlandı. Mühendisler, tokamakın merkezi şaftına vakum odasının dokuzuncu ve son sektörünü yerleştirerek onu bütünleşik bir halka haline getirdi. Bu olay, insanlığı sınırsız ve temiz enerji kaynağına bir adım daha yaklaştırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu devasa yapı, basitçe ifade etmek gerekirse bir "simit" (torus) şeklindedir ve içinde gelecekte 100 milyon derecenin üzerinde bir sıcaklığa kadar ısıtılmış plazma tutulacaktır. Bu, Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan bile birkaç kat daha sıcaktır. Tamamen monte edildiğinde, vakum odasının toplam ağırlığı yaklaşık 5000 ton olacaktır.

Mühendislik sanatı ve yüksek hassasiyet

Her sektör sadece bir oda parçası değil; vakum kabuğu, ısı kalkanları ve süper iletken mıknatıs sistemi elemanlarını içeren karmaşık bir mühendislik modülüdür. ixbt.com'un verilerine göre, her modülün yüksekliği 11,3 metre, genişliği 6,6 metre ve ağırlığı yaklaşık 400 tondur. Böylesine devasa boyutlara rağmen, tüm parçaların kuyumcu hassasiyetiyle birleştirilmesi gerekmektedir.

Projedeki en büyük zorluk yapıların kütlesinde değil, montajlarındaki aşırı yüksek hassasiyetteydi. En ufak bir sapma bile, aşırı sıcak plazmayı tutan mıknatıs sisteminin çalışmasını engelleyebilir. Plazma reaktör duvarlarına değerse süreç durur ve cihaz zarar görür.

Vakum odasının dokuz sektöründen dördü, Güney Koreli HD Hyundai şirketi tarafından üretildi. İlk iki sektör 2010 yılında sipariş edilmiş, daha sonra Avrupalı yüklenicilerin yerine iki modülün daha hazırlanması da bu şirkete verilmişti. 2024 yılına gelindiğinde tüm yapılar ITER sahasına başarıyla teslim edildi.

Geleceğin enerjisine giden yol

Vakum odasının montajının tamamlanması, projenin ana aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi mühendisler iç sistemlerin montajına, mıknatıs sisteminin geri kalan elemanlarının yerleştirilmesine ve reaktörün ilk testlere hazırlanmasına başlayacaklar. Bu süreçler tamamlandığında, insanlık tarihindeki en büyük bilimsel deneylerden biri başlayacak.

ITER projesi yedi katılımcı; Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore iş birliğiyle yürütülmektedir. Projenin temel amaçları şunlardır:

Uzun vadeli kontrollü termonükleer füzyonu göstermek;

Ticari termonükleer elektrik santralleri oluşturmak için teknolojik temel hazırlamak;

Çevre dostu ve neredeyse tükenmez bir enerji kaynağına sahip olmak.

Eğer bu proje başarıyla tamamlanırsa, dünya enerji sistemi tamamen değişebilir. Termonükleer füzyon, geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak daha güvenlidir ve radyoaktif atık sorunu içermez. Bu da küresel iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığın en güçlü silahı haline gelecektir.