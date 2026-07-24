Cognition Şirketi Poke Girişimini Satın Aldı: Yapay Zeka Artık Bir Arkadaşa Dönüşüyor

Yapay zeka dünyasında bir diğer büyük anlaşma gerçekleştirildi: Dünyanın ilk AI programcısı olarak bilinen Devin projesinin kurucusu Cognition şirketi, Poke girişimini bünyesine kattı. Bu satın almanın değeri açıklanmasa da TechCrunch verilerine göre anlaşmanın 100 milyon dolardan fazla (dokuz haneli rakamlar) bir tutarla değerlendiği tahmin ediliyor. Bu adım, yapay zekanın yalnızca teknik yetenekleriyle değil, aynı zamanda kullanıcıyla iletişim kurma tarzı ve "kişiliğiyle" de rekabet avantajına dönüştüğünü gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Poke, kullanıcılarla normal bir arkadaş gibi iletişim kuran, metin mesajları aracılığıyla çalışan akıllı bir asistandır. Kaliforniya merkezli The Interaction Company tarafından geliştirilen bu servis, samimi dili, esprili yanıtları ve hatta sokak jargonunu kullanabilmesiyle öne çıkıyor. Artık bu iletişim modeli, Devin programcı ajanının bünyesine entegre edilecek.

Programcı Değil, Meslektaş

Cognition kurucularının görüşüne göre yapay zeka, sadece kuru komutları yerine getiren bir araç olmamalıdır. Şirket, Devin kullanıcılarının kendilerini sanki gerçek bir meslektaşlarıyla çalışıyormuş gibi hissetmelerini istiyor. Poke kurucularından Marvin von Hagen, insanların robotlarla değil, kişiliği olan ve mizahı anlayan uzmanlarla çalışmayı tercih ettiğini vurguluyor.

Poke asistanı 2024 yılının Mart ayında başlatılmış olup iMessage, SMS, Telegram ve WhatsApp gibi platformlar aracılığıyla hizmet veriyor. Kullanıcılar ondan seyahat planlama, sağlık, finans ve eğitim gibi çeşitli alanlarda tavsiye alıyor. Özellikle e-posta mesajlarını yönetme ve hatırlatıcılar ayarlama gibi verimlilikle ilgili görevler en popüler yönler olmaya devam ediyor.

İstatistiksel verilere göre son üç ay içinde Poke kullanıcıları platformda 100 milyondan fazla mesaj alışverişinde bulundu. Buna rağmen yüz binlerce kullanıcıya sahip servisi ayakta tutmak ve hesaplama güçlerini finanse etmek oldukça pahalıya mal oluyordu. Cognition ile birleşmek, girişime daha güçlü bir altyapı ve hızlı çalışma imkanı sunacak.

Yeni Dönem Stratejisi

Bu anlaşmanın bir diğer ilginç yönü ise Cognition kurucuları Scott Wu ve Walden Yan'ın daha önce Poke projesine kişisel yatırımcı olarak sermaye yatırmış olmasıdır. Artık onlar bu teknolojiyi kendi ana ürünlerine tamamen entegre etmeyi amaçlıyorlar. Bu durum, yapay zeka pazarında yeni bir eğilimi — algoritmaların doğruluğundan ziyade duygusal iletişim seviyesinin daha önemli olacağı bir dönemi — başlatabilir.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu haber önem taşıyor çünkü Telegram gibi mesajlaşma programları üzerinden çalışan bu tür AI asistanları günlük işleri hafifletmede oldukça faydalıdır. Devin gibi karmaşık sistemlerin "insancıllaşması" ise gelecekte yazılım geliştirme sürecinin daha ilgi çekici ve kolay geçmesine hizmet edecektir.