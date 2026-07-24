Sam Altman tarafından kurulan World projesi 52,5 milyon dolar yatırım aldı

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından kurulan ve biyometrik kimlik doğrulama üzerine odaklanan World (eski adıyla Worldcoin) girişimi, stratejik yatırımcılardan 52,5 milyon dolar tutarında fon sağladı. Bu yatırım, projenin özel WLD tokenlarının satışı yoluyla elde edildi. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Fon toplama sürecine katılan yatırımcılar için 12 aylık bir "lockup" (kilitleme) süresi belirlendi. Bu, alıcıların bir yıl boyunca tokenlarını satamayacakları veya başka varlıklarla takas edemeyecekleri anlamına geliyor. Şirket temsilcileri, bu uzun vadeli kısıtlamanın, yatırımcıların World projesinin gelecekteki büyümesine ve faydasına olan güvenini yansıttığını belirtiyor.

Satışta ana alıcı olarak dijital varlıklar konusunda uzmanlaşmış Pantera Capital risk sermayesi fonu yer aldı. Ayrıca projeye Eightco Holdings, Bain Capital Crypto, Susquehanna Crypto ve Selini Capital gibi büyük şirketler de yatırım yaptı. Fonlar, World ağını genişletmekle uğraşan ve Cayman Adaları'nda bulunan World Foundation vakfına aktarılacak.

İnsan olduğunuzu kanıtlayın

World projesi, Tools for Humanity şirketi tarafından yönetiliyor ve temel amacı internette "insan olduğunu kanıtlama" (proof of human) sistemini oluşturmaktır. Yapay zeka ve botlar tarafından üretilen içeriklerin arttığı bir dönemde, bir hesabın arkasında gerçek bir insanın olduğunu belirlemek giderek daha önemli hale geliyor.

Sistemin en üst düzey kimlik doğrulamasından geçmek için kullanıcıların özel Orb cihazı aracılığıyla göz bebeği taraması yaptırmaları gerekiyor. Bu metal küre şeklindeki cihaz, insan gözünün benzersiz görüntüsünü kriptografik bir tanımlayıcıya dönüştürüyor. Şu anda bu tür cihazlar, dünyanın birçok ülkesindeki iş ortağı mağazalarda ve şirket ofislerinde kurulu durumdadır.

Proje başlangıçta Worldcoin adıyla biliniyordu, ancak kripto para sektöründeki genel olumsuz algı nedeniyle World markasına dönüştürüldü. Buna rağmen, projenin ana varlığı WLD tokenı olmaya devam ediyor. Kullanıcılar bu tokenı özel bir uygulama aracılığıyla saklayabilir ve ticaretini yapabilirler.

Küresel planlar ve zorluklar

World, ölçeğini genişletmek amacıyla Tinder ve Ticketmaster gibi popüler platformlarla iş birliği kurdu. Ancak projenin küresel hedeflerine rağmen bir dizi zorlukla karşılaştığı görülüyor. Özellikle birçok kullanıcı biyometrik verilerini paylaşmaya pek istekli değil, bu da projenin benimsenme sürecini yavaşlatıyor.

Ayrıca, bu yılın Haziran ayında Tools for Humanity şirketi personel azaltımına gitmek zorunda kalmıştı. Yeni sağlanan 52,5 milyon dolarlık yatırımın, projeye altyapısını geliştirmesi ve yapay zeka çağında dijital kimlik doğrulama için yeni standartlar belirlemesi konusunda yardımcı olması bekleniyor.