Rusya'nın "Birleşik Uçak Şirketi" (OAK), 2032 yılına kadar MS-21 yolcu uçağı üretim kapasitesini yılda 36 adede çıkarmayı hedefliyor. Bu stratejik plan, ülkenin havacılık endüstrisinde ithal ikamesi ve iç pazarı modern uçaklarla donatma konusundaki en önemli projelerinden biri olarak görülüyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Kremlin tarafından sağlanan verilere dayanan ixbt.com haberine göre, bu büyük hedefe ulaşmak için Irkutsk Havacılık Fabrikası'nda kapsamlı bir yeniden yapılanma ve üretim modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Şu anda tesiste MS-21 uçağının tüm prototipleri tamamlanmış durumda ve tamamen yerli bileşenlerden oluşan MS-21-310 modifikasyonunun seri üretim süreci devam ediyor.

Üretim kapasitesi ve teknik durum

Şu anda fabrika atölyelerinde farklı hazırlık aşamalarında 18 adet MS-21 uçağı bulunuyor. 30 Mayıs'ta ilk seri üretim uçağının uçuş test birimine teslim edildiğini belirtmek gerekir. Söz konusu uçak, ilk uçuşunu gerçekleştirmeden önce nihai yer testlerinden geçiyor.

MS-21, iki sınıflı (business ve ekonomi) konfigürasyonda 175 yolcu taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir yolcu uçağıdır. Bu model, uluslararası pazarda Airbus A320 ve Boeing 737 gibi popüler uçaklara rakip olarak görülüyor. Özbekistan gibi bölgesel hava trafiğinin gelişmekte olduğu ülkeler için de bu segmentteki yeni teknolojiler her zaman ilgi odağı olmuştur.

Yeni modifikasyonlar ve gelecek planları

Ana modele ek olarak mühendisler, uçağın kısaltılmış versiyonu olan MS-21-210 üzerinde de çalışıyor. 140 yolcu kapasiteli bu modelin ilk uçuşunun 2028 yılında yapılması planlanıyor. Bu, daha düşük yolcu trafiğine sahip rotalarda işletme maliyetlerini düşürmeyi mümkün kılacak.

Proje kapsamındaki temel görevler şunlardır:

Irkutsk Havacılık Fabrikası'nı tamamen dijital teknolojiler temelinde modernize etmek;

Yabancı bileşenlerden tamamen vazgeçerek MS-21-310 modelinin seri üretimini sağlamak;

2032 yılına kadar üretim hızını kademeli olarak artırmak;

Uçakların güvenlik ve bakım sistemlerini uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek.

Rus havacılık endüstrisi için MS-21 projesinin başarısı, sadece ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlığın da bir sembolüdür. Batı yaptırımları koşullarında kendi motorlarına ve kompozit malzemelerine sahip bu tür uçakları üretmek, ülkenin sivil havacılığının geleceğini belirleyecektir.