Hindistan hükümeti Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat uygulamasını engellemeye çalışıyor

·35·Teknoloji
Hindistan hükümeti Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat uygulamasını engellemeye çalışıyor

Hindistan hükümeti, Twitter'ın (yeni adıyla X) kurucusu Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bitchat mesajlaşma uygulamasını kısıtlamak için adımlar atıyor. Bluetooth teknolojisi sayesinde çevrimdışı modda çalışabilen bu uygulama, ülkedeki kitlesel protestoların ortasında hızla popülerlik kazandı. Yeni Delhi yönetimi, uygulamanın merkeziyetsiz mimarisinin yasa dışı faaliyetlere kapı aralayabileceğinden endişe ediyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Jack Dorsey, kendi X sosyal medya hesabında Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir bildirimi paylaştı. Bildirimde, GitHub platformundan üç saat içinde Bitchat projesine ait üç deponun (kod deposu) silinmesi talep ediliyor. Hükümete göre, uygulamanın anonimliği ve internet kesintileri sırasında bile çalışabilme yeteneği, kolluk kuvvetlerinin izleme kapasitesini sınırlıyor.

Protestolar ve dijital direniş

Bitchat uygulamasına olan ilgi, Hindistan'da öğrenciler tarafından düzenlenen geniş çaplı protestolar nedeniyle arttı. Sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili skandal nedeniyle binlerce genç, Eğitim Bakanı'nın istifasını talep ederek sokaklara döküldü. Hükümetin protestoları kontrol altına almak için interneti kısıtladığı bir dönemde, Bitchat ve Briar gibi çevrimdışı mesajlaşma uygulamaları temel iletişim aracı haline geldi.

Analiz şirketi Sensor Tower verilerine göre, bu yıl 17 Temmuz ile 23 Temmuz tarihleri arasında Bitchat uygulamasının küresel indirmelerinin yüzde 85'i Hindistan'dan geldi. Birkaç gün içinde uygulama 91 binden fazla kez indirildi ve günlük aktif kullanıcı sayısı 330 bini aştı. Bu rakam, uygulamanın tarihindeki rekor seviye olarak kaydedildi.

Hukuki tartışmalar ve açık kaynaklı yazılım

TechCrunch'ın haberine göre, Hindistan hükümetinin bu hamlesi hukukçular arasında ciddi tartışmalara yol açtı. SFLC.in dijital haklar örgütünün kurucusu Mishi Choudhary, hükümetin uygulamayı içindeki yasa dışı içerik nedeniyle değil, çalışma prensibi olan merkeziyetsiz ve izlenemez doğası nedeniyle yasaklamaya çalıştığını belirtti. Bu durum, açık kaynaklı yazılım özgürlüğüne karşı yeni bir baskı türü olarak görülüyor.

Hindistan Siber Suç Koordinasyon Merkezi (I4C), bildiriminde Bitchat'in "ağ kısıtlamalarını aşmaya" ve "yasal izleme ve kimlik doğrulama süreçlerini engellemeye" hizmet ettiğini vurguladı. Ancak, Internet Freedom Foundation (IFF) gibi kuruluşlar, açık kaynaklı yazılımları tamamen yok etmenin teknik olarak karmaşık bir süreç olması nedeniyle bu tür yasakların ne kadar etkili olacağı konusunda şüpheci yaklaşıyor.

GitHub'ın bu talebe nasıl yanıt verdiği ve uygulama kodlarının tamamen silinip silinmeyeceği henüz bilinmiyor. Bu durum, teknoloji devleri ile devlet denetimi arasındaki çatışmanın bir sonraki aşaması olarak değerlendiriliyor.

HindistanBitchatJack DorseyGitHubTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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