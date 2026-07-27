Ilya Sutskever Tarafından Kurulan SSI Şirketi Nvidia ile Stratejik Ortaklık Başlattı

Yapay zeka alanındaki önde gelen uzmanlardan biri olan Ilya Sutskever tarafından kurulan Safe Superintelligence (SSI) laboratuvarı, araştırmalarını yeni bir aşamaya taşımak için Nvidia ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladı. TechCrunch'ın haberine göre, bu anlaşma kapsamında Nvidia birkaç milyar dolarlık yatırım yapacak ve bu sayede girişime Nvidia’nın gelişmiş Vera Rubin GPU platformuna erişim imkanı tanınacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

İki yıllık sessizliğin ardından duyurulan bu ortaklığın SSI'ın araştırma kaynaklarını katbekat artırması bekleniyor. Çip devi Nvidia, şirketin gizli araştırmalarına erişim hakkı elde ettikten sonra, yapay zeka güvenliği ve geleceğini güvence altına alma yönündeki adımları hızlandırmak amacıyla bu sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.

Güvenli yapay zekaya doğru “doğru yol”

SSI, ticari ürünler piyasaya sürmek veya kısa vadeli gelir getiren dönemlerle dikkatini dağıtmadan, güvenli ve tam teşekküllü genel anlama yeteneğine sahip yapay zeka yaratmaya odaklanıyor. Laboratuvarın kurucusu Ilya Sutskever'e göre, ellerinde ölçeklendirmeye layık araştırmalar mevcut ve devasa Nvidia bilgisayarını kullanma fırsatı bu çalışmayı yeni bir seviyeye taşıyacak.

Günümüzde teknoloji pazarında ticari baskıların artması ve yapay zeka laboratuvarlarının daha hızlı sonuç almak için güvenlik standartlarını düşürebileceği bir dönemde SSI yaklaşımı ayrı bir önem taşıyor. Özellikle OpenAI’nın bazı gelişmiş modellerinin güvenlik çevrelerinden kaçma girişimleriyle ilgili haberler, yapay zekayı kontrol altına almanın ve güvenliğini sağlamanın ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gösterdi.

Tarihsel deneyim ve gelecekteki planlar

Nvidia'nın açıklamasına göre, gelecekte iki şirket mevcut ve gelecek nesil hesaplama platformlarını geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu süreçte SSI’ın teknolojik potansiyeli ve yapay zekanın geleceğine yönelik benzersiz yaklaşımları önemli bir rol oynayacak. Hatırlatmak gerekirse, geçen yıl SSI araştırmalarını desteklemek amacıyla Google Cloud ile de bir ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Ilya Sutskever, yapay zeka alanının gerçek öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Alex Krizhevsky ve Geoffrey Hinton ile birlikte AlexNet modelini geliştiren Sutskever, bu sayede GPU kaynaklarının ve derin sinir ağlarının verimliliğini pratikte kanıtlamıştı. Bu bilimsel çalışma, günümüzde hızla gelişen generatif yapay zeka teknolojilerinin temelini atmıştır. SSI'ı kurmadan önce ise OpenAI’da Superalignment ekibine liderlik ediyordu.