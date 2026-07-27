Google Arama'da Yapay Zeka Ana Format Haline Geliyor

·32·Teknoloji
Google Arama'da Yapay Zeka Ana Format Haline Geliyor

Google arama motorundaki yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtlar, kullanıcıların tercihlerinden bağımsız olarak dijital bilgi ekosisteminde öncelikli bir yön haline geliyor. Pazar analizi şirketi Similarweb'in verilerine göre, son bir yıl içinde Google aramalarındaki AI Overviews özelliğinin arama sonuçlarında görünme oranı yüzde 15'ten yüzde 43'e ulaştı ve bu durum internet kullanıcılarının bilgi tüketim alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor.

Arama alışkanlıklarının değişimi ve Google platformunun rolü

Araştırma sonuçlarına göre, ilk aşamada normal aramanın üzerinde ek bir katman olarak başlatılan teknoloji, günümüzde arama sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kullanıcılar doğrudan yapay zekanın sunduğu yanıtlara yönlendiriliyor ve ardından aramayı Google'ın daha interaktif ve sohbet tabanlı AI Mode modu aracılığıyla sürdürüyorlar. Özellikle veriler, AI Mode ziyaretlerinin Haziran 2025'teki 126 milyondan Mayıs 2026'ya kadar 279 milyona ulaştığını gösteriyor.

Bu değişiklikler, kullanıcıların ağda bilgi arama kültüründeki daha geniş bir değişimi temsil ediyor. Bir zamanlar Google sadece mavi bağlantı listeleri sunar ve kullanıcılar bunları tıklayarak diğer sitelere geçerken, günümüzde Google'ın arama sayfasının kendisi nihai varış noktası haline geliyor. Sistem gerekli bilgileri kendi dizine eklediği sitelerden toplayarak sunuyor.

Bu durum ise kullanıcıların harici sitelere gitmesinden ziyade Google platformunun kendi içinde daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor. Similarweb verilerine göre, geçen süre zarfında arama sorgularının ortalama süresi arttı. Bu, insanların kısa anahtar kelimeler yerine yapay zeka için tasarlanmış daha uzun, doğal ve sohbet biçimindeki sorguları kullanmaya başladığı anlamına geliyor.

Yayıncıların karşılaştığı zorluklar

Ancak arama motorundaki bu köklü değişiklikler kitle iletişim araçları ve içerik yayıncıları tarafından memnuniyetle karşılanmadı. Sitelere gitmeyi gerektirmeyen yapay zeka alıntıları sayesinde yayıncılar yönlendirme trafiklerinden (referral traffic) mahrum kalıyor. Geçen yıl da Similarweb bu eğilimin özellikle haber yayınları için ağır sonuçlar doğuracağını bildirmişti.

Duruma yanıt olarak, teknoloji altyapı şirketi olan Cloudflare yayıncılara sitelerini koruma imkanı sunan araçlar sağladı. Artık site sahipleri, yapay zeka şirketleri içerik için ödeme yapmazsa ağ tarama botlarını (AI crawlers) bloke etme imkanına sahip.

Buna rağmen, son raporda alıntı yapılan yapay zeka yanıtlarının sayısının geçen yıla kıyasla beş kattan fazla arttığı kaydedildi. Örneğin, Mayıs 2026 itibarıyla ABD'deki ChatGPT masaüstü sorgularının yalnızca yüzde 6.8'inde kaynaklara atıfta bulunuldu (seyahat, perakende ve spor alanındaki sorguların diğerlerine göre daha fazla alıntılanması hesaba katılmadığında).

Yayıncılar için umut ışıkları

Buna rağmen, içerik üreticileri için küçük de olsa olumlu değişiklikler göze çarpıyor. Özellikle Mayıs ayının başında ChatGPT arama sistemine getirilen güncellemenin ardından ABD'deki masaüstü kullanıcılarının web sayfalarına geçiş göstergeleri iyileşti. Mart 2026'da ziyaretlerin yalnızca yüzde 25'i web sayfalarına denk gelirken, Mayıs ayı sonuna yaklaşırken bu gösterge neredeyse yüzde 60'a ulaştı. Bu, kullanıcıların yapay zeka sonuçları içindeki mavi bağlantılardan mümkün olduğunca yararlanmaya çalıştığını gösteriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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