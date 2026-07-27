Redmi Note 17 serisi akıllı telefonların Avrupa pazarı fiyatları belli oldu

·65·Teknoloji
Redmi Note 17 serisi akıllı telefonların Avrupa pazarı fiyatları belli oldu

Küresel pazara çıkmaya hazırlanan Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro ve Redmi Note 17 Pro Max akıllı telefonlarının Avrupa ülkelerindeki beklenen fiyatları sızdırıldı. Ytechb portalının haberine göre, cihazların uluslararası alıcılara beş farklı versiyonda sunulması bekleniyor ve fiyatlarının Çin pazarındakinden belirgin şekilde farklı olabileceği tahmin ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere, küresel modeller sadece fiyatıyla değil, bazı teknik özellikleriyle de yerel versiyonlardan ayrılıyor. Özellikle baz model Redmi Note 17 5G'nin, Çin versiyonundaki 50 megapiksellik sensör yerine 108 megapiksellik ana kamera ile donatılması bekleniyor. Bu durum uluslararası kullanıcılar için ek bir avantaj oluşturabilir.

Teknik imkanlar ve fiyat farkı

Uzmanların belirttiğine göre, en büyük değişiklik yüksek fiyat segmentindeki cihazları kapsayacak. Sızdırılan bilgiler doğrulanırsa, Redmi Note 17 Pro ve Redmi Note 17 Pro Max modelleri Çin pazarındakine kıyasla daha pahalıya mal olacak. Buna rağmen, söz konusu gadget'ların sunduğu özelliklerin alıcıları cezbetmesi bekleniyor.

Avrupa pazarına çıkması beklenen Redmi Note 17 Pro modeli, Çin versiyonunun temel parametrelerini koruyacak. Özellikle cihaz Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi, 8 megapiksellik ön kamera ile 50 ve 2 megapiksellik ana sensör kombinasyonuyla donatılacak.

Büyük kapasiteli batarya ve ekran

Akıllı telefonun en dikkat çekici yönlerinden biri de güç kaynağıdır. Küresel versiyonun da 9000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılması bekleniyor; bu da kullanıcılara cihazı şarj etmeden uzun süre kullanma imkanı tanıyacak.

Ayrıca cihaz, 6.83 inçlik AMOLED ekrana sahip olup, ekran yenileme hızı 120 Hz, tepe parlaklığı ise 3500 nit seviyesindedir. Yüksek kaliteli ekran ve güçlü batarya kombinasyonu, modern kullanıcıların taleplerini tamamen karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Şimdilik Xiaomi şirketi bu fiyatları ve özellikleri resmi olarak doğrulamadı. Ancak sızdırılan bilgiler, serinin yakın zamanda Çin sınırlarının dışına çıkacağını ve Avrupa ile diğer küresel pazarlarda satışa sunulacağını açıkça gösteriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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