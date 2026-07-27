Real Madrid, Rodri'yi transfer etme olasılığına olumlu bakmaya başladı
Yaz transfer dönemi kızışırken, İspanyol kulübü Real Madrid yönetimi önceliklerini yeniden gözden geçiriyor. Avrupa'nın önde gelen oyuncularının son dönemdeki performansları, kraliyet kulübünü daha önce kapandığı düşünülen transfer dosyalarını yeniden açmaya teşvik ediyor. Yeni sezon yaklaşırken kadroyu güçlendirmek için adımlar atılıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.
ESPN'in paylaştığı bilgilere göre, Real Madrid, Manchester City orta sahası Rodri'yi kadrosuna katma konusundaki iyimserliğini önemli ölçüde artırdı. Madrid kulübü yönetimi, daha önce oyuncunun fiziksel durumu ve yaşadığı son sakatlıklar nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Ancak futbolcunun performansı bu kararın değişmesine neden oldu.
Rodri'nin katkısı ve yeni bir dönemeçİspanya milli takımının dünya şampiyonasındaki başarılı yürüyüşünde kaptan olarak sergilediği harika oyun, tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Bu performans, kulüp başkanı Florentino Perez ve diğer üst düzey yetkililere konuyu yeniden değerlendirme ve transfer için harekete geçme talimatı verdirdi.
Futbolcunun kendisi de Paris Saint-Germain'in yoğun çabalarına rağmen doğrudan Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Ancak İspanyol oyuncunun transferindeki en büyük engel Manchester City'nin tutumu. İngiliz kulübü, lider oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.
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