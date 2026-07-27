Muhammed Salah ve Beşiktaş Arasındaki Görüşmeler Neden Durduruldu?

·54·Spor
Muhammed Salah ve Beşiktaş Arasındaki Görüşmeler Neden Durduruldu?

Türkiye'nin dev kulübü Beşiktaş'a serbest oyuncu olarak katılması beklenen hücum oyuncusu Muhammed Salah transferindeki görüşmeler ciddi engellerle karşılaştı. Liverpool ile mevcut sözleşmesi sona eren Mısırlı futbolcunun İstanbul'a transferi, bir dizi mali ve hukuki anlaşmazlık nedeniyle iptal eşiğinde. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Football Italia ve diğer önde gelen kaynakların haberlerine göre, Türk kulübü yönetimi yıldız golcüye yıllık 12,5 milyon euro maaş ödemeye hazırdı. Ancak sözleşmenin ikincil detayları, özellikle ticari haklar ve menajer komisyonu konusunda anlaşma sağlanamadı.

Mali Kısıtlamalar ve Menajer Talepleri

Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen duruma açıklık getirerek ilk günlerdeki olumlu havanın 21 Temmuz itibarıyla değiştiğini vurguladı. Kulüp yetkililerinin ifadelerine göre, futbolcunun temsilcileri tarafından öne sürülen ek talepler görüşmeleri çıkmaza soktu.

Temel anlaşmazlık, forma satışlarından elde edilen gelirlerin paylaşımı ve menajer komisyonunun yasal olarak belirlenen sınırları aşmasıyla ilgili. Beşiktaş yönetimi, kulübün mali istikrarını tehlikeye atmamak ve herhangi bir yasal ihlale yol açmamak için görüşmeleri geçici olarak durdurma kararı aldı.

Milan'ın Yıldızı Ana Hedef Haline Geldi

Muhammed Salah transferindeki başarısızlığın ardından İstanbul kulübü vakit kaybetmeden Serie A temsilcilerine odaklandı. Mevcut durumdan hareketle Beşiktaş yönetimi, Milan forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leão seçeneğini ciddi şekilde incelemeye başladı.

Şu anda Türk ekibi Milan kulübüyle temasa geçerek futbolcunun bonservis bedeli ve transfer şartları hakkında ilk görüşmeleri başlattı. Salah transferinin gerçekleşmemesi durumunda Leão'nun Beşiktaş'ın hücum hattındaki 1 numaralı transfer hedefi olması bekleniyor.

Muhammed SalahBeşiktaşRafael LeãoTransferSüper Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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