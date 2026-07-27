Starship Uzaydan İlk Kez Görüntülendi: Uzay Aracı Suda Yüzmeye Devam Ediyor

·42·Teknoloji
Starship Uzaydan İlk Kez Görüntülendi: Uzay Aracı Suda Yüzmeye Devam Ediyor

SpaceX şirketinin süper ağır Starship taşıma sisteminin bir sonraki testi önemli sonuçlarla sona erdi. Hint Okyanusu'na başarıyla inen uzay aracının uzaydan çekilen ilk uydu fotoğrafı yayınlandı; aracın batmadığı ve su yüzeyinde 100 kilometreden fazla mesafeye yüzdüğü ortaya çıktı. Bu aşama, uzay aracı geliştirme programında yeni bir sayfa açabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, onuncu ve sonraki testler serisinde gerçekleştirilen 13. uçuş sırasında Ship 40 uzay aracı bütünlüğünü tamamen korudu. Daha önce CEO Elon Musk, Starship'in yeni ısı kalkanı kaplamasının yüksek verimlilik gösterdiğini özellikle vurgulayarak dış görünümünü yüksek değerlendirmişti. Ayrıca mühendisler, bu hava aracının yapısı için neden özellikle paslanmaz çeliğin seçildiğinin sebeplerini de açıkladılar.

Uzaydan gelen benzersiz kareler

Uzmanlar tarafından belirtildiğine göre, uzay aracı su yüzeyinde sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda iniş noktasından önemli ölçüde uzaklaştı. İnternette yayılan ilk uzay fotoğrafında Starship'in Hint Okyanusu havzasında güvenli bir şekilde durduğu açıkça görülüyor. Yanında SpaceX şirketine ait GO Australis destek gemisinin de eşlik ettiği gözlemlendi.

Şu anda mühendislik ekipleri, uzay aracının uzun süre suda kalmasının ardından durumunu derinlemesine analiz ediyor. Elde edilen veriler, gelecekteki test uçuşlarının daha güvenli ve verimli organize edilmesinde temel kaynak olarak hizmet edecek. Şirket yönetimi henüz Ship 40'ın geleceği ve kıyıya getirilmesi planları hakkında resmi bir bilgi sunmadı.

Geleceğe doğru bir adım daha

Söz konusu test, SpaceX'in tamamen yeniden kullanılabilir bir taşıma sistemi yaratma konusundaki devasa stratejisinin bir parçasıdır. Programın başarısı, gelecekte Ay ve Mars'a kargo ile astronot ulaştırma imkanlarını keskin bir şekilde genişletecektir. Aynı zamanda şirket, diğer yönlerde de aktif çalışmalar yürütmektedir.

Özellikle SpaceX uzmanı Michael Nicholls, Starlink projesi ve yapay zeka alanındaki başarılı adımlardan bahsetti. Onun sözlerine göre, yeni nesil 20 Starlink V3 uydusunun tamamının test aşaması başarıyla tamamlandı. Bu durum, küresel internet ağının imkanlarını daha da artıracaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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