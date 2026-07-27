John Stones'a Serie A devleri talip

·33·Spor
John Stones'a Serie A devleri talip

İngiltere millî takımı ve Manchester City'nin tecrübeli defans oyuncusu John Stones, kariyerine İtalya liginde devam edebilir. Goal.com'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun hizmetleriyle İtalya'nın önde gelen kulüpleri Inter ve Juventus ciddi şekilde ilgileniyor ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelere başladı. Manchester City ile mevcut sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsü kazanacak olan futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya açık olduğunu belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Bilindiği üzere John Stones, Manchester City formasıyla geçirdiği 10 sezonda büyük başarılar elde etti. Bu süre zarfında altı kez Premier League şampiyonluğu yaşadı ve 2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Pep Guardiola yönetiminde gelişen oyun tarzı, sahadaki görüş açısı ve taktiksel olgunluğu onu Avrupa'nın en çok aranan defans oyuncularından biri haline getirdi.

Serie A devlerinin rekabeti

Futbolcunun yaşına rağmen uluslararası alandaki tecrübesi hâlâ yüksek değerlendiriliyor. Özellikle son sona eren Dünya Kupası'nda İngiltere'nin yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Turnuva boyunca üç maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve Meksika'ya karşı oynanan son 16 turu karşılaşmasında sonradan oyuna dahil oldu. Böyle üst düzey bir futbolcunun bonservis bedeli olmadan bedavaya transfer edilebilecek olması, Avrupa'nın dev kulüpleri için eşsiz bir fırsat olarak görülüyor.

Inter ve Juventus kulüpleri şu anda futbolcunun temsilcileriyle resmi görüşmelere başladı. Tanınmış muhabir Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, İngiliz millî oyuncu İtalya'ya taşınma seçeneğini ciddi şekilde düşünüyor. Serie A devleri, savunma hattını güçlendirmek için tecrübeli futbolcuyu öncelikli hedef olarak belirledi.

İngiltere içindeki ilgi

Ancak İtalya ligi John Stones için tek seçenek değil. Transfer piyasasında onun peşinde olan takımlar arasına Premier League temsilcileri de katıldı. Özellikle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, sakatlanan William Saliba'nın yerini doldurmak amacıyla bu futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Hatırlatmak gerekirse Arteta, daha önce Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yaptığı dönemde Stones'un yeteneklerini yakından gözlemlemişti.

Arsenal'in yanı sıra Londra ekibi Chelsea de defans oyuncusunu izleyen takımlar arasında yer alıyor. Ancak futbolcunun transfer maliyetinin sıfır olduğu göz önüne alındığında, nihai karar tamamen John Stones'un kendisine ve kariyerine nerede devam etmek istediğine bağlı olacak.

John StonesInterJuventusManchester CitySerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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