Arsenal Vinicius için yarışacak mı: Transfer piyasası haberleri

·45·Spor
Arsenal Vinicius için yarışacak mı: Transfer piyasası haberleri

Londra kulübü Arsenal, futbol tarihindeki en ses getiren transferlerden birini gerçekleştirme ihtimalini değerlendiriyor. The Athletic'in haberine göre, "Topçular" Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı kadrosuna katma seçeneğini araştırıyor. Bu ilgi, zamanlama ve Madridlilerin transfer piyasasındaki hareketliliği fonunda daha da ciddiyet kazanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Real Madrid, RB Leipzig takımının yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Basında yer alan haberlere göre, kiralama veya transfer edilecek oyuncu için toplam tutar 120 milyon euroyu aşabilir. Bu durum, kral kulübün kadrosunda yeni değişiklikler olabileceği yönündeki tahminleri beraberinde getirdi.

Sözleşme meselesi ve müzakerelerdeki duraklama

Vinicius Junior'ın Madrid kulübüyle mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşması ve oyuncunun henüz yeni bir sözleşme imzalamamış olması dikkat çekiyor. Tam da bu faktör, Avrupa'nın önde gelen ekiplerini, özellikle İngiltere Premier Ligi temsilcilerini harekete geçiriyor. Forvet oyuncusu, kulüple olan sözleşmesini uzatma konusunda son 18 aydır anlaşma sağlayamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Brezilyalı futbolcu halihazırda haftada 400.000 sterlin kazanmasına rağmen bu rakamın haftada 470.000 sterline çıkarılmasını talep ediyor. Finansal talepler ve anlaşmanın uzaması taraflar arasında anlaşmazlıklara yol açtı. Eğer taraflar anlaşmaya varamazsa, Madrid kulübü oyuncuyu önümüzdeki yıl bedelsiz kaybetmemek adına satmayı düşünebilir.

Arsenal için uygun fırsat

Arsenal kulübü tam da bu piyasa durumundan yararlanmayı hedefliyor. Şimdilik İngiliz ekibinin ilgisinin başlangıç ​​aşamasında olduğu belirtiliyor. İspanyol medyasında oyuncu için 160 milyon euro civarında bir fiyat belirlendiği bildirilse de Londra kulübü daha uygun bir anlaşma bekliyor.

Yan Diomande'nin transferi, Real Madrid'in kanat hattında değişiklikler olacağının sinyalini verebilir. Paris Saint-Germain ve Liverpool gibi takımlar da ilk başta ilgi göstermiş olmasına rağmen şu anda Real Madrid bu yarışta liderliği elinde bulunduruyor. Yaz transfer döneminin sonuna kadar bu durumun futbol dünyasının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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